提振暑假消費 中國發放23億元文旅補貼

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（中央社台北1日電）為提振疲軟的民間消費，特別是7、8月暑假期間的全國文化及旅遊消費，中國文化和旅遊部昨天宣布舉辦「2025年全國暑期文化和旅遊消費季」，將發放逾人民幣5.7億元（約新台幣23.3億元）的文旅消費補貼及票價優惠、消費折扣等措施。

新華社報導，由中國文旅部主辦的「2025年全國暑期文化和旅遊消費季」主場活動，6月30日在山東青島登場，該部並透過這項活動作上述表示。

中國文旅部表示，7、8月間，中國各地將以消夏避暑、濱海度假、觀演賞劇、趕集看展、親子遊樂、夜間消費等暑期文旅消費熱點為題，推出多樣的當季文旅產品和活動，共將舉辦逾4300項、共約3.9萬場次的文旅消費活動。

除上述活動，該部提到，同一期間還將推出消費券、票價優惠、消費滿減、折扣套餐等惠民措施，發放逾5.7億元消費補貼，以加大消費惠民力度，更好地滿足民眾暑期生活需要。

中國文旅部說，消費季將以「文旅惠民樂民，共享美好生活」為主題，突出暑期文化和旅遊消費特點，組織各地策劃展開多種消費惠民活動，推出內容多樣的文旅新產品、新場景。

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根據報導，除了中國文旅部，中國民航局、部分銀行及金融機構、企業等分別推出各自領域的優惠服務措施；中國氣象局並發布16條可避暑的旅遊路線及特色文旅活動。

此外，近來極為熱門的「蘇超」（江蘇省城市足球聯賽）也成為活動重點。報導提到，中國工會系統推出「促進職工文旅消費」的做法當中，即包括「蘇超」暑期賽事及文化、體育、旅遊融合促消費活動。（編輯：邱國強/楊昇儒）1140701