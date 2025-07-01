新北淨零轉型推AI回收分選廠 提升13%再利用率

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市環保局今天表示，全面盤點與整合氣候行動計畫，成立跨局處「氣候變遷因應推動會」，並導入AI科技與淨零轉型，導入智慧運輸走廊與回收場的AI智慧分選廠，提升13%再利用率。

新北市環保局今天發布新聞表示，6月30日參與台北市環保局主辦「基北北桃環保交流合作平台」第8次會議，交流分享淨零政策成果，與生活圈推動經驗。

環保局說，在能源、建築、交通與科技應用等，全面盤點與整合氣候行動計畫，成立跨局處「氣候變遷因應推動會」，並導入AI科技與淨零轉型，成效獲得環境部肯定。

環保局表示，在淨零轉型與永續發展的實質作為，包括AI科技應用、資源循環、企業合作及能源多元化。尤其，導入AI動態號誌智慧運輸走廊，與電動汽車充電平台，也推動燃煤鍋爐退場與地熱再生能源等政策。

環保局說，設置AI智慧分選廠，從傳統耗費人力的回收作業，轉變成科技智慧化的回收模式；透過人工智慧機器手臂，以AI影像及紅外線等，可自動分辨並分選資源回收物種類，除了降低清潔隊員工作量，也提升13%再利用率。

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環保局說，位於五股區的「新北市資源循環教育基地」，是新北市第一座具AI人工智慧的資源回收場域，細分選廠房示範基地，負責分選五股、三重及蘆洲區的回收物。

環保局說，資源循環教育基地同時兼具環境教育功能，讓市民近距離瞭解資收分選處理流程。未來將持續針對不同廢棄物，以多元化、智慧化的處理及再利用，以邁向智慧城市，達成2050淨零排放目標。（編輯：陳清芳）1140701