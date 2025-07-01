金馬演員陳慕義指太驕傲 林沛祥：不是大聲就會贏

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（中央社記者王朝鈺基隆1日電）曾獲金馬獎最佳男配角獎演員陳慕義，今天前往基隆市南興市場掃街時，批評立委林沛祥等人太驕傲。林沛祥說，不是大聲就會贏，期待市民再次站出來投下不同意罷免。

陳慕義上午在罷團「基隆絕沛」志工陪同下，前往南興市場沿路發送扇子，宣傳罷免國民黨立委林沛祥。

陳慕義受訪說，台灣今年有3件大事，其中1件就是大罷免，只要與大罷免有關他都會盡量參與。這些立委的人格和品格真的有問題，連立委要做什麼事都不清楚太驕傲，就好像他年輕時要考上大學很難，一考上就開始驕傲，實在不好。

罷免案領銜人陳青逸說，林沛祥擔任立委500餘天，在立法院沒有很好的立法紀錄，若是懶惰不做事就算了，林沛祥還罵選民，應該在公辦電視罷免說明會向市民道歉。

林沛祥一早則在安樂區武嶺街口，手持「7月26日請投不同意罷免林沛祥」標語爭取市民認同。

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林沛祥受訪說，他一如往常一早在路口向市民打招呼，希望大家繼續支持他，26日一起反惡罷，投下不同意罷免票。他相信勤能補拙，會一步一步爭取市民認同，不是「大聲就會贏」，也不是「大聲去羞辱對方才是民主的表現」，期待善良的市民可以跟去年一樣，再次出來投下不同意罷免。

林沛祥說，許多市民主動向他招手並上前寒暄，令他很感動，有些是老朋友，有些則是他擔任基隆市議員以來，一路支持他的長輩等，能與市民們互動，讓他覺得辛苦很值得。（編輯：張銘坤、林恕暉）1140701