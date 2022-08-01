更多編輯台推薦新聞：
中職全壘打大賽林子豪9轟奪冠 史上最年輕改寫張泰山紀錄
運動

中職全壘打大賽林子豪9轟奪冠 史上最年輕改寫張泰山紀錄

Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK
科技

Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK

申請理賠保戶「像在討債」 保險業史上最大信任危機
產經

申請理賠保戶「像在討債」 保險業史上最大信任危機

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

法國葡萄牙飆高溫 多處爆森林大火

2022/8/1 14:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社里斯本31日綜合外電報導）隨著週末氣溫飆升，葡萄牙和法國今天忙著對付森林大火。葡萄牙里斯本北方的馬夫拉（Mafra）地區發生大火，而在法國，至少有4名消防員身受重傷且部分公路關閉。

法新社報導，大約400名消防員出動到里斯本北方約40公里處救火。電視畫面顯示，居民拿水管對花園澆水試圖減緩火勢蔓延，大火還席捲了鄰近的森林。

民防首長桑托斯（Paulo Santos）告訴Renascenca電台，當局已採取預防措施，疏散了1間可容納30人的長照中心人員。

葡萄牙北部和中部也爆發大火，出動1000多名消防人員救火。

根據路沙新聞社（Lusa）消息，當局為了預防起見，另疏散葡萄牙中部奧蘭（Ourem）1處海灘的民眾，有兩人吸入煙霧。

氣象單位指出，葡萄牙北部和中部部分地區週末「氣溫驟升」至攝氏40度以上，預計高溫至少會持續到8月2日。

專家將氣溫飆升歸咎於氣候變遷，並警告更糟的情況還沒有到來。

葡萄牙2017年野火奪走100多條人命的陰影猶存，今年7月初的高溫也引發一系列火災。

根據自然與森林保護研究所（ICNF）提供的最新臨時數據，年初以來，已有超過5萬8000公頃土地慘遭祝融。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

與此同時，法國東南部今天也爆發新火災，加爾省（ Gard）350公頃土地陷入火海，1名消防員受重傷，馬賽（Marseille）附近35公頃地被燒毀，導致公路部分關閉。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）表示，下午3時左右尼姆（Nimes）南邊城鎮奧拜（Aubais）的松樹林爆發火災，「4名消防員受傷」，其中1人「重傷」，手部和臉部都有灼傷，必須由直升機送到蒙貝列（Montpellier）的醫院。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110801

達馬南
歐冠盃決賽爆球迷混亂 巴黎警長承認維安失敗 歐冠盃決賽發言惹議 法國內政部長遭點名下台
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族