法國葡萄牙飆高溫 多處爆森林大火

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（中央社里斯本31日綜合外電報導）隨著週末氣溫飆升，葡萄牙和法國今天忙著對付森林大火。葡萄牙里斯本北方的馬夫拉（Mafra）地區發生大火，而在法國，至少有4名消防員身受重傷且部分公路關閉。

法新社報導，大約400名消防員出動到里斯本北方約40公里處救火。電視畫面顯示，居民拿水管對花園澆水試圖減緩火勢蔓延，大火還席捲了鄰近的森林。

民防首長桑托斯（Paulo Santos）告訴Renascenca電台，當局已採取預防措施，疏散了1間可容納30人的長照中心人員。

葡萄牙北部和中部也爆發大火，出動1000多名消防人員救火。

根據路沙新聞社（Lusa）消息，當局為了預防起見，另疏散葡萄牙中部奧蘭（Ourem）1處海灘的民眾，有兩人吸入煙霧。

氣象單位指出，葡萄牙北部和中部部分地區週末「氣溫驟升」至攝氏40度以上，預計高溫至少會持續到8月2日。

專家將氣溫飆升歸咎於氣候變遷，並警告更糟的情況還沒有到來。

葡萄牙2017年野火奪走100多條人命的陰影猶存，今年7月初的高溫也引發一系列火災。

根據自然與森林保護研究所（ICNF）提供的最新臨時數據，年初以來，已有超過5萬8000公頃土地慘遭祝融。

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與此同時，法國東南部今天也爆發新火災，加爾省（ Gard）350公頃土地陷入火海，1名消防員受重傷，馬賽（Marseille）附近35公頃地被燒毀，導致公路部分關閉。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）表示，下午3時左右尼姆（Nimes）南邊城鎮奧拜（Aubais）的松樹林爆發火災，「4名消防員受傷」，其中1人「重傷」，手部和臉部都有灼傷，必須由直升機送到蒙貝列（Montpellier）的醫院。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110801