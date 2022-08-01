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加州北部野火失控 2000居民急撤

2022/8/1 16:07
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）加州北部鄰近俄勒岡州邊界29日爆發森林大火後快速蔓延，迫使居民2000人撤離，一些民宅和重要基礎設施被毀。火勢目前仍處失控狀態。

路透社報導，這場被當地稱為「麥金尼大火」（McKinney Fire）的野火，火勢是加州今年到目前最猛烈的一次，已在錫斯基尤郡（Siskiyou County）吞噬5萬1000英畝（約2萬640公頃）土地。官方最新資料顯示，火勢受控程度到今天依然為零。

氣候變遷加劇乾旱情況已20多年，氣溫也因此上升，使加州極易遭受野火侵襲。就土地焚毀面積來看，2020與2021是野火最嚴重的兩年。

美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）指出，克拉瑪斯國家森林（Klamath National Forest）所在的錫斯基尤郡，人口約4萬4000人。

加州州長紐松（Gavin Newsom）發布緊急狀態，將有助居民取得聯邦援助並開放加州的相關資源。

代表危險火災情況的紅旗警告已生效，目前暫無人員傷亡的通報。

野火沿加州與俄勒岡州邊界爆發，讓許多在知名太平洋屋脊步道（Pacific Crest Trail）上的登山客需撤離與安置。傑克遜郡（Jackson County）警局指出，他們在克拉瑪斯國家森林的步道發現至少60名登山客，已護送他們到安全處所。（實習編譯：黃薇心/核稿：陳亦偉）1110801

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