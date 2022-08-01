吳德榮：1日起連4天防大雷雨 5日天氣好轉

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中央氣象局表示，台灣各地1日起受大低壓帶影響，一連3天易有短延時強降雨，午後山區易有局部大雨或豪雨，4日天氣轉換，但仍有局部大雨。（圖取自facebook.com/CWB.TW）

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（中央社記者張雄風台北1日電）氣象局今天發布雙北等7縣市高溫資訊。氣象專家吳德榮表示，今天起至4日各地預防局部短暫陣雨，並注意大雷雨發生；預計5日天氣好轉為晴朗炎熱，午後山區及部分平地有局部雷陣雨。

中央氣象局今天發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天中午前後宜蘭縣、台東縣地區，台北市盆地，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有機會連續出現攝氏36度高溫：桃園市、新竹縣地區，新北市盆地為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「桑達」在黃海已減弱為熱帶低壓；另一輕颱「翠絲」向北快速前進，今晚侵襲韓國。

吳德榮指出，最新歐洲模擬顯示，今天台灣在「季風環流」西側，各地有局部短暫陣雨或雷雨；午後對流發展，山區及部分平地有大雷雨，並可能有大雨成豪雨發生。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，明天「季風環流」向西通過台灣，雲量增多、白天高溫下降至32、33度；各地有陣雨或雷雨，應注意大雷雨及豪雨發生機會。

吳德榮表示，3、4日原「季風環流」已消散、其殘存的西南風通過台灣，大氣不穩定，迎風面南台灣有強對流發展，並有擴展至其他地區的機會，應持續注意大雷雨及較大雨勢，白天高溫升至35、36度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，5日至7日台灣在太平洋高壓邊緣，天氣好轉為晴朗炎熱，但大氣仍不穩定，午後山區及部分平地有局部雷陣雨。（編輯：陳政偉）1110801