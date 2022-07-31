陽明書屋神秘巡守步道 化身戶外版密室逃脫

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（中央社記者陳俊華、林克倫台北31日電）「吼！蝙蝠大便是什麼鬼啦！」在故總統蔣中正昔日位於陽明山的行館維安巡守步道邊，由中央社記者臨時編組的「闖關戰隊」，正絞盡腦汁試圖破解陽明書屋所推出的「巡行者」實境遊戲關卡；無奈，謎題似乎比想像要難。

陽明書屋前身是中興賓館，陽明山國家公園管理處接手管理後，設置旅客服務中心，開放民眾參觀外，並提供遊憩資訊、導覽解說等服務；為吸引更多年輕人能認識、了解歷史，解說員們發想出「巡行者」實境解謎遊戲。

玩家採組隊事先報名，透過手機下載APP後就能登入加入遊戲，報到時陽管處會準備S腰帶、手電筒、登山杖等裝備，讓玩家化身1970年代的巡守士兵；遊戲關卡共7個，起點是陽明書屋服務中心，解謎後可比對手機顯示的路線圖，沿著當年北面巡守路線逐一破關。

由於採實境解謎設計，巡行者遊戲現場感十足。以第1關的服務中心為例，解說空間內安排3個「紅色」指標，其中1個是正確答案，解謎後可拿到進入第2關的「鑰匙」；對於一時尚未進入情境的「記者戰隊」，單是在服務櫃臺附近瞎找，就讓解說員們「看不下去」，欲言又止地想透露線索。

巡行者遊戲走北面防線，背後有縝密的維安邏輯規劃。解說員林加豐指出，當年中興賓館會選此位置，主因是位處陽明山熔岩台地，東西兩側有溪流護衛，南面是地勢陡峭懸崖，僅北面面向七星山，地形易守難近；故巡守重點設置在北面，步道長約750公尺左右。

儘管當年中興賓館的相關建築設施，距今已超過50年，但實地解謎時仍可一窺昔日奧妙。以第2關為例，因位處賓館最高點，當年在此興建水塔供應賓館用水；林加豐說，這座水塔現在還可儲水運作，亦是防守的重要制高點。

作為解謎關卡的當年守衛兵營建築，也頗具防衛巧思。現場可看見四方形兵營建築均搭配圓形碉堡，主建築朝北面的牆面，小小的窗戶採上下各兩個布局，內部有軍官寢室、小廚房等設施。

陽明書屋前身是中興賓館，為吸引更多年輕人認識與了解歷史，書屋解說員們發想出「巡行者」實境解謎遊戲，帶領玩家透過解謎了解書屋的故事。中央社記者趙世勳攝 111年7月31日

林加豐解釋說，當年朝北的屋內牆面，曾裝設鋼板以強化保護力，而巡守士兵床鋪則安排在窗戶邊，分為上下鋪、槍枝隨身在側；當遇到攻擊時，槍枝隨手一拿就可在床上從窗戶往外射擊，屋內陳設都是從防衛角度作設計。

不過，這幾座當年的巡守兵營，現已成為蝙蝠的棲身之處。在現場往屋內搜尋，可看到房舍內地板上一點一點的蝙蝠排遺（大便），而「巡行者」遊戲為挑戰玩家功力，則設計從「蝙蝠視角」破解摩斯密碼的關卡；林加豐也提醒遊客，避免干擾蝙蝠的生活棲地。

事實上，若不追求破關時效，整段巡守步道還可欣賞生態之美。林加豐指出，由於軍事管制戒備森嚴，陽明書屋仍保留部分原始林區，除了潺潺水聲，可聽見蟲鳴鳥叫，看到蝴蝶、足節蟲身影以及穿山甲所挖的地洞，夏夜更可見到螢火蟲穿梭林間。

就連「小矮人」也見過，林加豐透露，有次午後前往管制步道探查，鐵柵欄一關、步道躺著一隻睡午覺「大松鼠」，被驚擾後一臉不爽地飛咻離去；他事後方知是台灣最大體型的大赤鼯鼠，因夜晚車燈照到飛鼠眼睛會反光成紅色，可能被陽明山當地民眾誤以為是「小矮人」。

巡行者遊戲有一關卡是當年的直升機停機坪，目的是緊急離開用途。此關卡的解謎設計相對簡單，難點在於現場景物如何跟手機所攝影像貼合；對於現場周邊林木參天，林加豐則解釋，當年的樹木沒有這麼高，直升機是可以起降的。

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提到遊戲發想過程，林加豐說，陽明書屋民國108年起徵集老照片做智慧導覽，在針對護衛系統做勘查過程時想到，之前有相關口述、研究案，為何不將故事整合到遊戲裡？目的是希望拓展來書屋的客群，讓年輕人能了解早期陽明山的點滴。

遊戲最後關卡是回到遊客中心周邊解謎，而謎題困難度最高的是「水塔」。至於遊戲的迴響度，林加豐笑說，可能真的是世代差異，當初自己覺得「應該不好玩」，但年輕朋友都說很有趣、很好玩，且女生的滿意度又比男生高，「我們都很意外！」（編輯：楊蘭軒）1110731

陽明書屋前身是中興賓館，內衛巡守重點設在北面，步道長約750公尺左右。圖為當年守衛兵營建築，現已成為蝙蝠棲身處。中央社記者趙世勳攝 111年7月31日