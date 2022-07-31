陽明書屋誤闖恐遭身家調查？解說員揭神秘面紗

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（中央社記者陳俊華、林克倫台北31日電）陽明書屋前身是故總統蔣中正接待重要外賓的「中興賓館」，中華民國退出聯合國時，更曾在此召開4次緊急會議；聯外道路中興路設哨所管制，被稱為「總統路」，不小心誤闖還會遭身家調查。

陽明書屋座落在陽明山上的熔岩台地，三面地形相對獨立，面對台北盆地的左右兩側是溪流、南面是懸崖，防禦系統利用此特殊地形，建構全長約1.3到1.6公里的巡守步道。

陽明書屋解說員林加豐表示，當年外圍的樹木沒有這麼高，護衛人員巡視外圍場域時的對外視野非常好，而對內又不會讓中興賓館裡的國家元首、外賓，有受到監視的感覺，既可享受寧靜、又能確保安全。

中興賓館的聯外道路中興路，當初開闢時因頭尾兩端都設有哨所管制，當地居民都知道總統就在這裡，因此被稱為「總統路」；過去曾有傳說，只要民眾誤闖就會被帶進哨所，進行身家調查後才會釋放，士兵也會監視是否有閒雜人等闖入。

林加豐介紹說，當初內衛系統駐守兵力是以3個區隊、1個加強火力班部署，一個區隊約60人、總共不到200人；在巡守步道內的每個據點，約可住15到20人，兵營內有廁所、洗手台、曬衣架等設施，官兵的生活起居、護衛勤務等都可在據點內完成。

根據史料記載，蔣中正是在1970年5月9日入住中興賓館，直至1972年因身體不適才回到士林官邸，之後就再也沒上來過；林加豐推測，蔣中正雖然很重視中興賓館，但實際使用時間應該不到半年。

至於興建賓館背景，起因1970年代，中華民國受到中華人民共和國的挑戰，蔣中正決定興建中興賓館作為接待重要外賓、召開會議以及住宿的複合型辦公處所；1971年中華民國宣布退出聯合國時，更曾在此召開4次緊急會議，隨後才出現「漢賊不兩立」的論述。

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1970年代的中興賓館是作為國家元首接待外賓使用，但1979年到1997年間轉為存放重要檔案，因此改稱「陽明書屋」，國家檔案放在地下室，二、三樓則存放中華民國建國至民國60年的發展歷程等史料。

林加豐表示，目前館內的陳設，是採國民黨黨史委員會以符合當時使用習慣所作配置，但蔣中正強調空間要靈活運用，例如一樓的門板可拆開成為大型開放空間；若從不同時期照片看，空間配置、傢俱位置都有所不同，會以外賓人數、是否有特殊場合而調整擺設。（編輯：楊蘭軒）1110731