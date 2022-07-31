吳德榮：季風環流帶水氣 8/4前留意較大雨勢

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（中央社記者張雄風台北31日電）中央氣象局今天發布9縣市高溫資訊，其中花東仍可能出現攝氏38度以上高溫。氣象專家吳德榮表示，受季風環流影響，預計8月4日前各地留意大雷雨和較大雨勢。

中央氣象局發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有機會連續出現38度極端高溫；台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機會。

另外，宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，可能連續出現36度高溫；台北市、新北市盆地，桃園市地區，新竹縣、彰化縣、雲林縣近山區或河谷為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模擬顯示，今、明兩天台灣在季風環流西側，各地有局部短暫陣雨或雷雨；午後對流發展，有大雷雨及較大雨勢發生；8月2日季風環流向西通過台灣，各地有陣雨或雷雨，應注意大雷雨及較大雨勢發生。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，8月3、4日原季風環流殘存的西南風通過台灣，大氣不穩定，迎風面有強對流發展，並擴展至其他地區，應持續注意大雷雨及較大雨勢；8月5、6日台灣在太平洋高壓邊緣，天氣雖好轉，大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨。

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吳德榮提到，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱桑達轉北，明天將減弱消失；最新歐洲模式也顯示，桑達將逐漸脫離季風環流，並逐漸減弱消散。

吳德榮進一步說明，季風環流東側另有小渦旋，將受環流向北導引，對台無影響；季風環流西側及中心、風力微弱，東側則有較強季風圍繞，8月4日前季風環流漸減弱，但仍將依序向西通過台灣，帶來逐日略有差異的不穩定天氣。（編輯：管中維）1110731