低壓帶靠近帶來降雨 高溫仍有32度以上

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北29日電）中央氣象局今天表示，接下來的天氣受到低壓帶逐漸靠近影響，將為台灣帶來水氣及降雨，但高溫仍在攝氏32度以上，並未明顯降溫。

中央氣象局預報員趙竑今天告訴中央社記者，接下來的天氣分為3個部分，明天起到後天受到低壓帶逐漸接近影響，環境風場偏北風到西北風，大台北、東部地區整天都有不定時的陣雨，其他地區則為多雲到晴，要留意午後雷陣雨。

趙竑說，8月1日到8月4日受到低壓帶影響，尤其1日到3日容易有短延時強降雨的狀況，尤其中南部及各地山區還有東南部會有局部大雨，4日低壓帶逐漸遠離，但環境以偏南風為主，各地山區要留意午後大雨，5日則轉為多雲到晴的天氣，降雨以午後為主，北部東北部則有局部短暫雨。

溫度方面，趙竑表示，7月31日前高溫都在32度到35度左右，下禮拜雖然水氣增加，高溫些微下降，但仍落在32度到33度之間。

另外，根據氣象局觀測，颱風桑達下午2時中心位置在北緯28.8度，東經132.3度，以每小時40公里速度，向西北西進行。

趙竑說，桑達對台灣沒有影響，未來由於環境條件不好，可能會減弱為熱帶性低氣壓，而大低壓帶還在組織當中，發展機率看起來並不高。（編輯：陳政偉）1110729