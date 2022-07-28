季風低壓帶靠近水氣逐日增 8/1起各地防較大雨勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北28日電）氣象局今天表示，位於台灣東方海面的熱帶性低氣壓未來12小時有機會發展成輕颱桑達，往東海移動對台灣無直接影響；因季風低壓帶接近台灣，水氣逐日增多，8月1日起各地防局部較大雨勢。

根據中央氣象局路徑潛勢預報，目前熱帶性低氣壓中心位置在北緯20.6度，東經139.4度，朝北北西移動，時速23公里，中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，台灣東方海面為一個大的季風低壓帶，這個熱帶性低氣壓位於其中，結構較廣、外圍風力反而較中心強，因此風速難集中，但未來12小時仍有增強的趨勢，可能升格為輕颱桑達；將持續往東海移動，對台灣沒有直接影響。

林定宜提到，明天在高屏、宜花東等地區仍可能有攝氏36度以上高溫發生，相較於近日已再降溫；大台北地區預估未達36度。

林定宜表示，未來一週天氣主要分為2個階段，在31日之前季風低壓帶逐漸靠近台灣，大台北、東北部及東部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區也有局部短暫陣雨。

林定宜指出，8月1日起至4日受到季風低壓帶影響，各地有局部短暫陣雨或雷雨，並可能有局部較大雨勢發生；8月5日之後降雨區域轉為以東半部為主，其他地區則易有短暫雨；整體而言下週大致上會是多雨的一週。

林定宜提醒，明天在東北部沿海空曠地區有較強陣風；30日晚間至31日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及馬祖易有長浪發生。

林定宜說，目前資料顯示在台灣東方海面可能有熱帶擾動發展，不排除有機會成為熱帶性低氣壓，預計8月1、2日會隨季風低壓帶一起影響台灣；然而是否會發展成颱風仍有不確定性，氣象局會持續觀察。（編輯：陳政偉）1110728