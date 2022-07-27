颱風桑達可能生成 吳德榮：侵台機會不高

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（中央社記者張雄風台北27日電）氣象局今天發布熱帶低壓生成訊息。氣象專家吳德榮說，未來熱帶低壓有機會發展成颱風「桑達」，經琉球北方朝長江口前進，直接侵台機會不高；今天各地晴朗，近山區留意午後雷陣雨。

中央氣象局今天發布熱帶性低氣壓生成訊息，今天凌晨2時熱帶低壓的中心位置在北緯16.3度，東經143.2度，以每小時27公里速度，向西北進行；中心氣壓1006百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，氣象局最新「路徑潛勢預測及侵襲機率圖」顯示，「熱帶性低氣壓」將發展為輕颱「桑達」，未來經琉球北方朝長江口附近前進，直接侵襲台灣的機會並不高；模擬不確定性大，預測會繼續調整，應持續觀察。

氣象局今天持續發布高溫資訊，太平洋高壓影響，中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有機會連續出現攝氏38度極端高溫；新北市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機會；台北市地區為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今、明2天各地高溫續降1度、仍在高檔，各地大多晴朗、天氣炎熱，中午前後紫外線「過量至危險級」，應持續注意防曬、防中暑。

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吳德榮指出，最新模式模擬顯示，29日至31日台灣東方海面為一個大範圍的「季風環流」，台灣附近水氣逐漸增多，大氣不穩定，各地有局部短暫陣雨，午後西半部對流旺盛，可能有大雷雨及較大雨勢發生。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬30日晚間8時850百帕等高線及風場圖顯示，「季風環流」中心在台灣東方海面，「桑達」環繞至「季風環流」的北側；8月1日、2日「季風環流」中心漸向西北靠近並通過台灣，天氣更不穩定，各地局部陣雨或雷雨，影響程度仍有變化，應持續觀察。（編輯：張芷瑄）1110727