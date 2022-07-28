吳德榮：29日起水氣漸增 西半部午後防較大雨勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

氣象專家吳德榮表示，28日各地大多晴朗，氣溫仍在高檔，29日起水氣漸增，各地逐漸有短暫雨。圖為民眾26日午後在台北市文山區一處公園看書。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北28日電）氣象局今天持續發布8縣市高溫燈號。氣象專家吳德榮表示，輕颱桑達預計今天生成，往東海移動不侵台；明天起台灣水氣漸增，各地逐漸有短暫雨，午後西半部防大雷雨及較大雨勢。

中央氣象局發布高溫資訊，太平洋高壓影響，今天中午前後台東縣地區、花蓮縣縱谷為紅色燈號，有機會連續出現38度極端高溫；新北市、屏東縣、宜蘭縣地區為橙色燈號，可能連續出現36度高溫；台北市、雲林縣、高雄市地區為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新中央氣象局「路徑潛勢預測及侵襲機率圖」顯示，熱帶性低氣壓今將發展為輕颱桑達，未來順著季風環流與太平洋高壓邊緣形成的導引氣流前進，經琉球北方至東海後有減速轉向的趨勢，無侵台的機率。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬29日晚間8時850百帕等高線及風場圖顯示，季風環流（monsoon gyre）中心在台灣東方海面，桑達已順著導引氣流繞至季風環流的北側。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，今天各地高氣溫仍在高檔，各地大多晴朗、天氣炎熱，中午前後紫外線強，應持續注意防曬、防中暑；上午中部地區偶有局部零星降雨，午後近山區有局部雷陣雨、有較大雨勢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天至31日台灣東方海面為一個大範圍的季風環流，台灣附近水氣逐漸增多，大氣不穩定；各地氣溫略降、有局部短暫陣雨，午後西半部對流旺盛，有大雷雨及較大雨勢發生。

吳德榮表示，8月1、2日季風環流漸向西北靠近並通過台灣，其中心結構雖不紮實，為各地帶來局部陣雨或雷雨，且伴隨大量降雨的潛勢；8月3、4日季風環流東南側的西南季風通過台灣，大氣不穩定，迎風面易降雨，午後有強對流發展，應持續注意。（編輯：管中維）1110728