季風環流影響 吳德榮：各地注意降雨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北30日電）氣象專家吳德榮今天表示，接下來台灣都在受到季風環流影響下，各地都有降雨機率，要到8月5日天氣才會好轉。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，根據最新模式模擬顯示，季風環流西側及中心、風力微弱，東側則有較強季風圍繞，其中颱風桑達則為季風環流內的小渦旋。

吳德榮表示，今天清晨4時的真實色雲圖顯示，季風環流西側及中心雲層零散，東側則有厚實的對流雲系，颱風桑達則為琉球北方的渦旋狀雲系。

吳德榮說，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，週末2天台灣在季風環流西側，零散雲層移入、氣溫略降，各地有局部短暫陣雨的機率；午後山區及部分平地對流發展，有大雷雨及較大雨勢發生的機率，應注意。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，8月1日、2日季風環流中心接近並通過台灣，其中心結構雖鬆散，仍為各地帶來局部陣雨或雷雨，有大雷雨及較大雨勢發生的機率。

8月3日、4日季風環流漸消失，其殘存的西南風通過台灣，大氣不穩定，迎風面有強對流發展，並擴展至其他地區，應注意大雷雨及較大雨勢。

吳德榮指出，8月5日起台灣在太平洋高壓邊緣，天氣好轉，午後仍有局部雷陣雨。（編輯：張芷瑄）1110730