高雄月老廟多 市府整理七夕走訪攻略吸引遊客

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高雄市觀光局表示，七夕情人節即將到來，特別整理「高雄月老走訪攻略」，介紹高雄在地供奉月老的廟宇及周邊美食、景點等，歡迎民眾七夕來高雄走訪，也為桃花運加分。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年7月31日

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（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）高雄宗教廟宇數量全台第2多，宗教旅遊也盛行，每逢七夕，各家月老廟都人潮滿滿。市府觀光局今天公布「高雄月老走訪攻略」，整理有供奉月老的廟宇和周邊景點，吸引遊客七夕到高雄玩。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿表示，高雄宗教廟宇數量全台第2多，宗教旅遊也相當盛行，高雄有數間知名月老廟，觀光局整理「高雄月老走訪攻略」，介紹廟宇及周邊美食、景點等，歡迎民眾七夕來高雄走訪，也為桃花運加分。

觀光局指出，高雄市鹽埕區霞海城隍廟已有百年歷史，從台北城隍廟分靈過來，此廟最有名的就是城隍夫人的那雙馭夫鞋，讓許多人慕名而來祈求婚姻幸福。

位於旗津鬧區的旗津天后宮也有月老，是廟方從中國杭州黃龍洞月老祠迎來的月下老人分靈；另左營元帝廟也有一尊站著的月老神像，據說頗為靈驗。

苓雅區高雄關帝廟供奉「職掌姻緣月老星君」，也是網友們力推的月老廟，廟方有安排專人解說教導怎麼向月老祈求恩賜良緣。

鳳山歷史悠久的雙慈殿，主要供奉天上聖母跟觀世音菩薩，以女性為主神的廟宇，民眾相信會特別保佑女生順利找到姻緣；參拜時會給信眾一包緣粉，女信眾把緣粉點在雙頰上，男信眾點於喉頭，回家再於門前灑一些，每天出門抹一些在耳後直到用完，等待緣份出現。

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觀光局表示，鹽埕區霞海城隍廟在富野路知名排骨飯旁邊，附近還有新樂奶茶一條街、大溝頂老街、舊堀江商圈、駁二藝術特區及西子灣等景點。左營元帝廟前方就是蓮池潭，參拜完月老可到附近走走。

旗津天后宮附近正舉辦黑沙玩藝節、啤酒嘉年華及氣墊樂園等活動，適合親子同遊；高雄關帝廟附近有武廟市場及小吃一條街，拜完月老廟剛好可以祭五臟廟。（編輯：陳仁華）1110731