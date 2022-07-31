輕颱翠絲生成 氣象局：朝韓國移動 對台無直接影響

（中央社記者張雄風台北31日電）日本氣象廳今天發布輕颱翠絲生成訊息。中央氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，氣象局預計下午2時發布颱風消息，翠絲將往北朝韓國方向移動，對台灣沒有直接影響。

張承傳說，由於翠絲結構不佳，預估明天就會減弱為熱帶性低氣壓；未來影響台灣天氣仍然是以台灣東方海面的大低壓帶為主，預計8月4日前各地須防較大雨勢。（編輯：陳仁華）1110731

第6號颱風生成 日氣象廳籲沖繩民眾嚴防強風大雨

（中央社東京31日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳觀測，第6號颱風翠絲已在今天中午生成，由於生成地點很接近沖繩本島，氣象廳呼籲當地民眾嚴防大雨、強風及大浪等。



日本民間氣象公司Weather Map表示，翠絲中午在日本沖繩縣那霸市北方約40公里海面上生成，目前中心氣壓998百帕、最大風速每秒18公尺、最大瞬間風速每秒25公尺，以每小時約30公里速度朝北行進。



日本沖繩地方與奄美地方研判已進入颱風暴風圈。翠絲之後將持續朝北移動，預計8月1日下午會在朝鮮半島附近海面上減弱為熱帶低氣壓。



雖然第6號颱風來得快也去得快，但沖繩與奄美地方仍須嚴防可能出現的強風、大浪及大雨；九州及四國地方靠太平洋側部分地區，也可能出現風雨較強的情況，必須警戒大雨帶來的土石災害等災情。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110731