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颱風木蘭最快9日生成 中南部10日前防較大雨勢

2022/8/7 17:36（8/7 17:56 更新）
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氣象局表示，南海的熱帶擾動最快8日可能升級成熱帶低壓、9日增強為颱風木蘭，將帶來水氣，南部、花東地區有局部短暫陣雨。圖為台北市古亭街頭民眾撐傘過馬路。（中央社檔案照片）
氣象局表示，南海的熱帶擾動最快8日可能升級成熱帶低壓、9日增強為颱風木蘭，將帶來水氣，南部、花東地區有局部短暫陣雨。圖為台北市古亭街頭民眾撐傘過馬路。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北7日電）氣象局今天表示，南海的熱帶擾動最快明天可能升級成熱帶低壓、9日增強為颱風木蘭，將帶來水氣，南部、花東地區有局部短暫陣雨，中南部山區在10日之前易有局部較大雨勢。

中央氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，目前位於南海的熱帶擾動最快明天下半天發展成為熱帶低壓、9日上半天有機會升級成颱風，也就是今年第7號颱風木蘭，將持續往西北移動，預估10日左右就會到海南島、廣東一帶，對台灣沒有直接影響，但會將台灣南方雲系的水氣引入南部、東南部地區。

陳伊秀表示，未來7天至10天大致都是多雲到晴的天氣。8日至10日有南方水氣影響，花東、恆春半島易有局部短暫陣雨，午後中南部山區易有雷陣雨，且有局部較大雨勢；另外提醒南部、東南部（含綠島、蘭嶼）10日會有長浪。

陳伊秀提到，明天在大台北、宜蘭、花蓮、嘉義、台南一帶仍可能會有攝氏36度以上高溫，高屏、台東則因為水氣增多、雲量較厚，氣溫較今天稍降。

陳伊秀指出，11日至14日午後雷陣雨範圍在各山區及西半部近山區平地，預估花東降雨趨緩，台東及恆春半島仍有零星雨，其他各地大致為多雲到晴。（編輯：方沛清）1110807

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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