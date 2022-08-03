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鄭明典：低壓旋轉出現 估8日後有熱帶擾動

2022/8/3 17:30
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（中央社記者張雄風台北3日電）氣象局長鄭明典今天表示，在台灣西南方海域有低壓旋轉出現，預估8至10日可能有熱帶擾動生成，但強度和路徑仍有不確定性；明天中部以北午後防大雨、花東防攝氏36度以上高溫。

中央氣象局長鄭明典今天在臉書上分享衛星雲圖，指出在台灣西南方海域雖然不是很明顯，但的確有低壓旋轉特徵出現，對台灣影響不大。

氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，目前各國模式模擬8日至10日，在菲律賓至南海一帶可能會有熱帶擾動生成，但強度、位置各國模擬仍有落差，有不確定性；預估受水氣影響，東半部易有不定時短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後西半部、東北部山區有局部短暫陣雨。

林定宜指出，明天低壓帶遠離，降雨趨緩，但中南部、東南部、澎湖、金門還是會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中部以北午後有局部大雨發生；另外清晨北部有局部短暫陣雨。

林定宜提到，明天各地高溫約32至34度，提醒花東地區可能會有36度高溫發生。

林定宜表示，5日至7日太平洋高壓增強，各地多雲到晴、高溫炎熱，降雨更少，主要在中南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部、東北部、東部山區會有局部短暫雷陣雨。（編輯：張芷瑄）1110803

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