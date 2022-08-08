7縣市防36度高溫 吳德榮：中南部留意較大雨勢
2022/8/8 08:26（8/8 08:37 更新）
氣象局發布高溫資訊，預估大台北等7縣市高溫達攝氏36度以上。圖為7日台北市內湖區民眾在樹蔭下野餐。（中央社檔案照片）
（中央社記者張雄風台北8日電）氣象局發布高溫資訊，預估大台北等7縣市高溫達攝氏36度以上。氣象專家吳德榮表示，今天至10日天氣晴朗炎熱，午後山區有雷陣雨、中南部留意較大雨勢；10日前熱帶擾動有機會增強為颱風。
中央氣象局發布高溫資訊，各地天氣晴朗炎熱，今天中午前後大台北、嘉義市地區，台南市、宜蘭縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有機會連續出現36度高溫；嘉義縣地區為黃色燈號，預估高溫達36度以上。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至10日天氣持續晴朗炎熱，最高溫達37、38度，需防曬、防中暑；花東及恆春半島則因季風環流外圍的水氣，有局部陣雨，山區及部分平地午後有局部雷陣雨，中南部有較大雨勢。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，11至14日台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，需防曬、防中暑；大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨，東南部及恆春半島偶有局部短暫陣雨。
吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，10日熱帶擾動已在雷州半島附近；各國模式皆顯示，明天、10日熱帶擾動逐漸發展，有成颱的機會，應持續觀察。（編輯：張雅淨）1110808
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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