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南台灣防夜雨 西半部18日午後防大雨

2022/8/17 17:48（8/17 17:58 更新）
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中央氣象局預報18日西半部地區易有局部大雨、中南部地區並有局部短延時豪雨發生的機會。圖為北市中正區15日下午短暫大雨，民眾快步前行。（中央社檔案照片）
中央氣象局預報18日西半部地區易有局部大雨、中南部地區並有局部短延時豪雨發生的機會。圖為北市中正區15日下午短暫大雨，民眾快步前行。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北17日電）氣象局今天表示，受到低壓環流通過影響，今晚至明晨雲林以南及東南部地區會有局部短暫陣雨或雷雨，明天西半部地區易有局部大雨、中南部地區並有局部短延時豪雨發生的機會。

根據中央氣象局網站，今天截至下午5時，累積雨量以南投縣南投市140毫米最多，其次為台南市六甲區117毫米；累積雨量前10名皆位於南投、台南及雲林一帶。

氣象局預報員曾昭誠告訴中央社記者，今天傍晚起以中南部雨勢顯著，其中又以南投、台南最為最；目前桃園、新竹也開始有降雨情況；預估入夜後各地降雨強度會稍微減緩。

曾昭誠指出，目前台灣有一個大的低壓環流通過，預計今晚至明晨雲林以南及東南部地區會有局部短暫陣雨或雷雨，明天清晨彰化以北及東部也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

曾昭誠進一步說明，明天午後降雨情況和今天類似，西半部地區易有局部大雨，中南部地區並有局部短延時豪雨發生的機會。

氣溫方面，曾昭誠表示，今天最高溫為花蓮縣光復鄉攝氏38.1度、台東縣長濱鄉38度；預計明天雲量增多，各地高溫約32至34度，花東地區高溫也會降低。

曾昭誠表示，19日起水氣減少，各地多雲到晴，午後西半部、各山區有雷陣雨，整體降雨會較今明兩天減少滿多；20至23日台灣受高壓影響，天氣更穩定，白天高溫會持續往上升，部分地區可能又會出現極端高溫。

曾昭誠指出，雖然目前觀察有局部高溫發生的機會，但相較於7月時動輒出現40度以上氣溫的機會並不高，仍提醒民眾注意防曬。

曾昭誠提到，目前觀察下週太平洋海面上可能會有熱帶系統發展，然而各國模式模擬並不一致，能否增強為颱風仍有很大變數，氣象局持續觀察。（編輯：方沛清）1110817

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