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白露中秋太近 農產嘉年華文旦買千送百到9月底

2022/8/17 13:16（8/17 13:31 更新）
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立法院長游錫堃（中）、農委會主委陳吉仲（右）與民進黨立委劉建國（左）17日上午在立法院康園餐廳前廣場出席「護國柚民，天柚台灣」記者會，歡迎民眾力挺農民，支持國產優質文旦。中央社記者張皓安攝 111年8月17日
立法院長游錫堃（中）、農委會主委陳吉仲（右）與民進黨立委劉建國（左）17日上午在立法院康園餐廳前廣場出席「護國柚民，天柚台灣」記者會，歡迎民眾力挺農民，支持國產優質文旦。中央社記者張皓安攝 111年8月17日
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（中央社記者楊淑閔台北17日電）今年中秋9月10日，跟採收文旦的白露僅差3天，為讓節後買氣延續，農委會今天宣布「台灣農產嘉年華」從20日起滿千送百活動到9月底，9月11到30日間購物滿千，再送50元。

今年文旦採收節氣的白露9月7日，跟中秋節10日僅隔3天，不僅考驗產銷運送過於集中的壓力，且節後仍是盛產期，農委會為此在「台灣農產嘉年華文旦網購活動開跑」記者會宣布加碼促銷，延後節後的買氣。

農委會國際處規劃，自8月20日起，只要上「台灣農產嘉年華」官網的網購平台專區消費，每單筆消費滿新台幣1000元，就可以獲得100元現金折扣、折價券、紅利點數或等值商品，以及不限金額參加抽好禮贈獎活動。其次，9月30日前，還可以搭配消費滿600元登錄發票抽200元農遊券活動。

再者，中秋節後的9月11日至30日止，單筆消費滿1000元，再多送50元現金折扣、折價券、紅利點數或等值商品。

國際處還說，吃文旦還可以做公益，自9月11至30日止，「米屋智農」贊助每一張滿千元的網購訂單，同步替消費者捐出獲得「2022年精饌米台灣好米組金質獎」的1公斤裝馥米一包給社福團體。

農委會農糧署署長胡忠一說，中國暫停輸入台灣文旦影響不大，因為今年東部、南部文旦產區受3月下雨打落開花減少結果、7月東部日照曬傷果皮表面影響下，東部減產1到2成，南部減產5%到10%，全台減產1成約7000餘公噸，比去年出口中國4821公噸多；反而白露跟中秋節僅差3天，影響較大，所以要強化行銷。

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農委會主委陳吉仲呼籲，這次活動有26家電商參與，如果民眾出門買文旦覺得太累，可以上「台灣農產嘉年華」官網購買，這麼多促銷活動到月底，中秋節後還是可以繼續烤石斑魚、吃文旦。

他並說，為了對接農民跟市場而設置「台灣農產嘉年華」、「漁業嘉年華」等電商平台，2020年總營業額12億元，2021年增至14億元，今年上半年已9億元，期望今年能破20億元，未來年目標為100億元。（編輯：陳清芳）1110817

立法院長游錫堃（前排中）、農委會主委陳吉仲（前排左3）與民進黨立委劉建國（前排左4）等人17日上午在立法院康園餐廳前廣場出席「護國柚民，天柚台灣」記者會，行銷推廣雲林斗六文旦。中央社記者張皓安攝 111年8月17日
立法院長游錫堃（前排中）、農委會主委陳吉仲（前排左3）與民進黨立委劉建國（前排左4）等人17日上午在立法院康園餐廳前廣場出席「護國柚民，天柚台灣」記者會，行銷推廣雲林斗六文旦。中央社記者張皓安攝 111年8月17日
立法院長游錫堃（中）、農委會主委陳吉仲（右）與民進黨立委劉建國（左）17日上午在立法院康園餐廳前廣場出席「護國柚民，天柚台灣」記者會，推廣雲林斗六文旦，歡迎民眾品嚐、支持文旦柚消暑冰品。中央社記者張皓安攝 111年8月17日
立法院長游錫堃（中）、農委會主委陳吉仲（右）與民進黨立委劉建國（左）17日上午在立法院康園餐廳前廣場出席「護國柚民，天柚台灣」記者會，推廣雲林斗六文旦，歡迎民眾品嚐、支持文旦柚消暑冰品。中央社記者張皓安攝 111年8月17日
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