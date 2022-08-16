入夏後颱風難接近台灣 氣象專家賈新興分析3原因

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（中央社記者張雄風台北16日電）氣象專家賈新興今天說，反聖嬰現象、偏強的東風及台灣上空有高壓籠罩，導致今年發布颱風警報最晚的時間可能是「坐二望一」；氣象局說明，下週可能有熱帶系統發展，會持續觀察。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，若今年8月仍無颱風侵台，將會是史上第一次連續3年1至8月無颱風侵台，可能的原因包括中太平洋型態的反聖嬰現象、異常偏強的東風距平於菲律賓海至南海、台灣上空具有明顯的高壓距平籠罩等，就算颱風生成也難以越雷池一步。

賈新興整理歷史上第一個颱風警報發布最晚的時間是2010年8月30日的颱風南修、其次為1993年8月17日的颱風塔莎、1997年8月16日的颱風溫妮。

賈新興說明，2020和2021年雖然1至8月都沒颱風侵襲台灣，但8月至少仍有發布海上颱風警報；今年最快要22或23日才可能有熱帶性低氣壓的生成，因此今年第一個颱風警報發布最晚的時間是「坐二望一」。

中央氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，目前在菲律賓東方海面有熱帶擾動在醞釀，未來有機會發展為熱帶性低氣壓、不排除會增強為颱風，可能會往琉球方向移動，但目前各國模擬分歧大，強度、路徑及是否影響台灣仍有不確定性。

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趙竑提到，颱風是夏秋2季台灣主要的水庫儲水來源，雖然近期在中南部地區都有午後雷陣雨、偶有大雨發生，但時間大多短暫，颱風較能提供長時間且充足的雨量；且午後雷陣雨位置不一定會落在集水區，如今天中南部午後降雨大多就發生在平地。

趙竑說，最近基隆進入枯水期，主要是地處背風側，降雨較少，加上未有颱風帶來降雨，因此才會出現水情吃緊的情況。（編輯：張芷瑄）1110816