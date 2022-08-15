水利署：基隆地區水情燈號轉綠燈 籲節約用水

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（中央社記者曾智怡台北15日）經濟部水利署今天表示，不同於台灣其他地區，基隆此時正逢枯水期，因持續高溫不雨，基隆河水量驟降，目前水情尚屬正常，但為因應後續降雨不確定性，決定將基隆地區水情燈號調整為「水情提醒」綠燈，呼籲民眾節約用水。

水情綠燈代表加強水源調度及研擬措施。

水利署透過新聞稿指出，基隆地區與全台各地區水文特性不同，夏季7月至9月是水情面臨嚴竣考驗的時刻，因受近期太平洋高壓影響，基隆地區高溫不雨，統計7月份降雨量累計31毫米，為最近10年同期平均25%。

基隆地區8月截至14日累積降雨量42.5毫米，僅為最近10年同期平均17%，導致目前新山水庫蓄水量約520萬噸，蓄水率52%。

因應基隆地區水情變化，水利署表示，與台水公司採取提升台北自來水事業處支援水量達每日8.5萬噸以上、加強農業灌溉管理、高地深潭及川流水回抽利用等措施，目前尚可穩定供水。

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不過，考量後續降雨不確定性，水利署與台水在昨天開會研商供水情勢及因應策略，盤點供水管網操作及強化各項應變措施，並在今天調整基隆地區水情燈號為水情提醒綠燈，後續將持續日日監看水情，掌握供水動態。

水利署強調，依據中央氣象局預測，未來二週基隆地區降雨機率不大，8月降雨偏少、9月正常及10月正常偏多；受氣候變遷影響，降雨不確定性高，需審慎因應及滾動檢討各項應變措施，並呼籲民眾持續節約用水，珍惜水資源。（編輯：張均懋）1110815