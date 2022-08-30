颱風軒嵐諾最快1天內升強颱 9/1至9/3北部防大雨

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（中央社記者張雄風台北30日電）氣象局今天表示，中颱軒嵐諾目前離台灣約1600公里，不排除未來一天有機會升格為強烈颱風；預計9月1日至3日是影響台灣最明顯時間點，北部、基隆北海岸可能會有局部大雨或豪雨。

中央氣象局預報員劉宇其今天在氣象記者會中表示，今明兩天偏夏季天氣、天氣晴朗，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，31日雲林以南山區並有較大雨勢發生。

劉宇其指出，中颱軒嵐諾目前約在台灣東北東方1600公里海面上，穩定向西偏西南西前進，預計31日晚間至9月1、2日導引氣流減弱，會在琉球附近打轉；而軒嵐諾目前強度是中度偏強，未來一天還是有機會變成強烈颱風，若升格則是今年第一個強烈颱風。

劉宇其指出，目前在軒嵐諾南南西方還有另一個熱帶系統發展，兩者距離約800公里，可能會互相牽制，讓軒嵐諾往南偏移；這個熱帶系統雖然有機會發展成熱帶性低氣壓，但因為發展的時間短，有很大的機會會被軒嵐諾合併，能否成為颱風還要再觀察。

劉宇其提到，預估9月1至3日颱風速度明顯減弱，往南偏移的力量是目前預報變數最大的地方；這段期間也是軒嵐諾離台灣最近的時候、約500多公里的距離，但離海上颱風警報的邊界仍有一段距離，不過移動路徑還有變數，是否會有海警仍待觀察。

劉宇其指出，今明兩天偏熱，中南部易有降雨，其中雲林可能會有較大雨勢，入夜後會緩和。

劉宇其說，31日晚間至9月3日受颱風外圍環流影響，北部、東北部、東部影響先開始，北台灣風雨逐漸增大；9月2、3日颱風接近，雨區擴大至各地易有短暫陣雨，不排除這段時間北部、基隆北海岸可能會有局部大雨或豪雨。

劉宇其表示，預計9月4日之後軒嵐諾北上遠離，水氣減少，各地雖仍有陣雨，但明顯緩和。（編輯：陳政偉）1110830