基隆汐止水情亮黃燈 9/3起夜間減壓供水

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

經濟部8月27日召開供水情勢檢討會議，決議9月3日起基隆（含新北市汐止區）從綠燈改為減壓供水的黃燈，自夜間11時至凌晨5時減壓供水。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北27日電）經濟部今天召開供水情勢檢討會議，決議即日起新北市（不含汐止區）、桃園及台南地區調整為水情提醒綠燈；9月3日起，基隆（含新北市汐止區）從綠燈改為減壓供水的黃燈，自夜間11時至凌晨5時減壓供水。

經濟部今天發布新聞稿表示，為提前因應可能的極端水文事件，經濟部長王美花今天召開111年下半年第3次供水情勢檢討會議，並勉勵各單位要在最嚴峻的前提下，作好各項防旱防汛應變整備。

經濟部表示，經過研商討論後，決議即日起成立旱災經濟部水利署災害緊急應變小組。即日起新北市（不含汐止區）、桃園及台南地區調整為水情提醒綠燈；9月3日起調整基隆（含新北市汐止區）由水情提醒綠燈改為減壓供水黃燈，但相關措施仍應確保在高地地區家戶供水正常，呼籲民眾共同節約用水。

根據水利署 水情燈號 水情燈號小百科 一、綠燈：

加強水源調度、研擬措施。 二、黃燈：

1.減壓供水：離峰及特定時段降低管壓供水。

2.停止供水：停供行政機關及國營事業管轄噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水 三、橙燈：

1.停止供水：試放消防栓、露天屋頂放流及其他得停供之用水

2.減量供水：

（1）每月用水超過一千度大用水戶之非工業用水戶減供20%、工業用戶減供5至20%，醫療或其他性質特殊者不在此限

（2）游泳池、洗車、三溫暖、水療業者，及其他不急需用水，減供20% 四、紅燈：

分區供水：分區輪流或全區定時停止供水。

定點供水優先順序如下：

1.居民維生

2.醫療

3.國防事業

4.工商事業

5.其他



資料來源：水利署 看更多 關閉 對應措施，水情黃燈即第一階段限水措施，離峰或特定時段（夜間晚間11時至次日5時）減壓供水。

水利署指出，統計7月迄今降雨量偏少，僅約歷史平均4成，自6月起展開各項節水調度策略，在各用水及供水單位共同努力下達到2億噸以上成效，才能在降雨量如此偏低下，主要水庫蓄水率仍可維持4成以上至滿庫，並在7月起已召開2次供水情勢檢討會議，同時自8月16日起每日召開管控會議展開更細緻節水調度及防旱整備作業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

水利署指出，已完成417口抗旱水井盤點及抽查作業、7處伏流水設施維持出水功能及檢整作業、42台移動式淨水待命機動調度，並與國軍建立6台淨水車通報流程；由水庫管理單位執行5次地面及焰彈人工增雨作業，後續仍將持續守視氣候條件，機動進行人工增雨作業。

王美花指出，時值汛期持續要求各水庫單位每天3次查報水情，並隨時視氣候變化，做好一手防旱應變、一手防汛準備。（編輯：林克倫）1110827