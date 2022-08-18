茶葉枯死、河床乾涸 坪林平溪面臨缺水危機

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（中央社記者高華謙新北18日電）新北市坪林與平溪無自來水管，連日不雨也面臨缺水危機。坪林區公所今天表示，許多茶葉枯死、有住戶一滴水都沒了；新北市水利局指出，已設臨時供水站，終極目標是提高自來水普及率。

新北市政府水利局今天發布新聞稿表示，坪林、平溪、雙溪、石碇、石門與烏來等偏遠地區因地勢較高、幅員廣闊且用戶分散，經自來水公司評估，認為自來水管線設置成本高，加上土地取得困難等因素，因此這些地區目前多設簡易自來水系統供民眾用水，自來水普及率偏低。

水利局表示，近來因連日高溫不雨，河川水源不足，導致簡易自來水系統供水不穩，其中坪林與平溪缺水狀況較嚴重，已在當地設置供水處。

坪林區公所區長周慶珍接受中央社記者電訪表示，她接區長2年多來從沒看過這麼嚴重缺水情況，許多茶葉都枯死，北勢溪乾到幾乎見底，河床露出大半以上；很多住在山區民眾普遍缺水，多數住戶水流很小，有些更是一滴水都沒有。

周慶珍說，目前坪林區內設13處取水點，各有2噸大的水塔解燃眉之急，不過約1到2天就要靠水車補給；而大水車進入山區較困難，因此只能出動約3噸的水車載送，往返很辛苦。

周慶珍表示，坪林區位在翡翠水庫集水區，屬特定水源保護區，加上「特定」兩字帶來的是重重限制，不能開發土地或蓋建物，坪林幫大台北地區涵養水源、犧牲奉獻，提供別人喝好水，卻「搞到自己沒水喝」。

周慶珍也指出，一般市區自來水接水率超過9成，但坪林區自來水接管率僅17.2%，呼籲自來水公司、中央與新北市府協助坪林做延長自來水管線工程。

平溪區公所區長曾繁盛接受中央社記者電訪表示，平溪幅員廣大，住戶分散，如果要裝自來水管線居民須負擔費用，因此多數居民仍仰賴山泉水，不過大部分小溪都已沒水；少部分居民有接自來水管線，目前供應還算正常，只是水壓較小。

水利局表示，每年編列約新台幣5000萬元經費補助各區公所辦理簡易自來水工程，也請區公所持續檢視目前供水情形，以另覓水源、鑿井方式取水，或改善既有設備方式因應，提報計畫向市府申請補助，以改善長時間降雨不足造成的缺水狀況。

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水利局指出，施作自來水延管工程、提升偏遠地區自來水普及率仍是長期、終極目標，目前新北市沒自來水地區大多已申請延管工程，但因延管須設多處配水池與加壓站，工程經費龐大，已超過經濟部水利署每戶60萬元補助標準，加上配水池及加壓站土地同意書取得問題待克服，市府將持續邀集水利署、水公司等共同研議處理，以加速推動自來水延管建置作業。

至於目前管線設置進度？水利局水利行政科長黃寶億表示，區公所匯集民眾裝設意願後，會交給自來水公司設計規劃，並提報給水利署。（編輯：陳仁華）1110818