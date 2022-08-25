南部水情穩定 水庫供水至11月底無虞

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（中央社記者張榮祥台南25日電）台灣今年迄今尚無颱風警報發布，水利署南區水資源局觀測，南部地區汛期7月迄今各主要集水區降雨量僅歷年平均3成至7成，但水情穩定，水庫供水可維持至11月底無虞。

南區水資源局今天發布新聞稿指出，南部地區7月迄今各主要集水區降雨量僅歷年平均3成至7成，但透過精緻操作管理，兼顧防汛與水資源利用，高雄甲仙堰7月至8月引水量3350萬立方公尺，讓南化水庫維持近滿水位。

南水局和農田水利署嘉南管理處8月11日也合作加強灌溉管理，截至8月20日，嘉南灌區二期作灌溉省水3690萬立方公尺。

南水局觀測，目前曾文-烏山頭水庫系統蓄水量，高於民國109年同期逾9000萬立方公尺。高雄地區也提前完成抗旱水井及伏流水設施整備，在不影響阿公店水庫清淤目標前提下，自8月18日提前蓄水，以增加整體調度運用空間。

此外，嘉義蘭潭-仁義潭水庫蓄水量合計3332萬立方公尺（蓄水率97.8%）、台南曾文-烏山頭水庫3億1336萬立方公尺（蓄水率53.2%），南化水庫8880萬立方公尺（蓄水率99.4%）。

南水局評估，南部地區可正常穩定供應各標的用水至11月底無虞；但面對降雨量偏少的先天因素，社會大眾仍應節約用水，將珍貴水資源做最有效運用。（編輯：陳仁華）1110825