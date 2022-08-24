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7月平均雨量僅28.2毫米 2000年後同期次低

2022/8/24 18:56（8/24 19:34 更新）
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氣象局長鄭明典在臉書表示，今年7月少雨來得很極端，預測未來1個月有西南風增強，可能帶來水氣。圖為7月台北市中山區午後下起大雷雨，民眾撐傘快步過馬路。（中央社檔案照片）
氣象局長鄭明典在臉書表示，今年7月少雨來得很極端，預測未來1個月有西南風增強，可能帶來水氣。圖為7月台北市中山區午後下起大雷雨，民眾撐傘快步過馬路。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北24日電）氣象局長鄭明典今天在臉書表示，今年7月少雨來得很極端，預測未來1個月有西南風增強，可能帶來水氣。根據氣象局統計局屬測站今年7月的平均雨量僅28.2毫米，是2000年後同期次低。

中央氣象局長鄭明典今天在臉書（Facebook）引用經濟部南區水資源局水情資訊表示，今年7月少雨來得很極端，從大水庫的歷線圖看得很清楚。

鄭明典引用經濟部南區水資源局水情資訊表示，今年7月少雨來得很極端，從水庫的歷線圖看得很清楚。（圖取自facebook.com/mdc.cwb）
鄭明典引用經濟部南區水資源局水情資訊表示，今年7月少雨來得很極端，從水庫的歷線圖看得很清楚。（圖取自facebook.com/mdc.cwb）

鄭明典說，如果沒有颱風雨灌注，10月中南部又要進入新一輪枯水期；預測上，未來1個月有西南風增強的「背景」，須密切觀察。

氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，若統計氣象局局屬測站歷年7月平均雨量，今年7月僅28.2毫米，是2000年後同期次低，歷年7月雨量最少的年份是2007年，僅26.1毫米；2003年僅33.3毫米排第3低。

陳伊秀說，若比較近5年7月同期的平均雨量，去年為89.2毫米、2020年為46毫米、2019年為61.5毫米、2018年為75.8毫米。

陳伊秀提到，今年7月由於太平洋高壓持續強勢，也沒有颱風直接影響台灣帶來水氣，因此造成降雨偏少。（編輯：陳仁華）1110824

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