集水區未有效降雨 雨都基隆出現缺水危機

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（中央社記者沈如峰基隆12日電）台灣自來水公司今天表示，基隆久旱未雨、集水區未有效降雨，河川流量與水庫漸枯減，導致基隆市中正區及信義區高地水壓不足缺水，已在當地設置取水站、調派水車增援。

台灣自來水公司第一區管理處表示，基隆地區平日供水量約20萬噸，主要水源來自貢寮橡皮壩、暖暖淨水場、新山廠；現因貢寮橡皮壩供水量減至約2.5噸，供水缺口造成基隆市東北方的高地區（信義區，中正區）用戶水壓不足。

管理處指出，除已在基隆與新北地區調節相關供水量因應，今天也在信義區及中正區設置11處取水站，並調派10多部水車供水，解決民生需求。

管理處表示，供應基隆、汐止水量的新山水庫目前只剩560萬噸，如果再持續不下雨，可撐至10月中旬，且目前汐止地區由台北自來水事業處每天支援7.5萬噸，希望把新山水庫有限的水量儘量用在基隆市，也呼籲用戶在夏季枯水期時節約用水。

根據中央氣象局觀測資料，基隆降雨量在今年1至6月至少還有上百毫米，但7月只剩下31毫米，8月至今也只42.5毫米。

中央氣象局基隆氣象站表示，往年基隆夏天雨量來源是颱風，但今年尚未出現或逼近，加上基隆地區比較少午後雷陣雨，是今夏雨量較少主因。（編輯：方沛清）1110812