嚴重乾旱 洞庭湖瘦成一道閃電魚類大量死亡

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據湖北楚天都市報旗下媒體極目新聞報導，每年8月原是洞庭湖漲水的季節，但近日因為中國長江流域乾旱，位於湖南的洞庭湖水量不足、長時間沒水，導致魚類死亡。（圖取自極目新聞網頁ctdsb.net）

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（中央社台北23日電）中國長江流域出現1961年以來最嚴峻的乾旱，位於湖南的洞庭湖水量不足、長時間沒水，導致魚類死亡，已「瘦成一道閃電」。

嚴重的缺水乾旱恐對長江流域沿江生態造成影響。據湖北楚天都市報旗下媒體極目新聞報導，每年8月原是洞庭湖漲水的季節，往年此時，湖裡的水位比現在高出至少5公尺。

根據氣象衛星監測顯示，洞庭湖水體面積18日約為548平方公里，較7月1日減少約66%。從衛星圖上看，洞庭湖已「瘦成一道閃電」。

報導並引述當地的漁民、社區工作人員萬先生指出，從未見過洞庭湖8月變成現在的樣子。

萬先生表示，這次洞庭湖退水太快，導致很多魚類沒來得及退入主河道，被困在一些小水塘裡。今年水溫高，水塘的深度不深，導致很多魚類缺氧死亡，恐致洞庭湖生態受損。

君山區漁政一名工作人員表示，這是近50年來洞庭湖遭遇乾旱最嚴重的一次，很多魚類被困在小水塘裡，加上溫度高，魚死得比較多，連一些大魚都已死亡。

這名工作人員說，他們現在的主要工作就是巡查洞庭湖中未乾涸的水塘，發現死魚後及時打撈，再將死魚集中掩埋，以免污染水質。

湖南東洞庭湖國家級自然保護區管理局工作人員指出，魚類的死亡也可能會對候鳥產生影響，但影響程度目前無法確定，有待進一步的監測。

這名工作人員表示，如果旱情持續發展，洞庭湖水位得不到有效補充，魚類死亡的情況有可能加劇。

武漢一名從事魚類生態學研究的教授表示，洞庭湖今年遭遇極端乾旱天氣，魚類的大量死亡會對湖泊生態系統結構與功能產生較大的干擾。

但他也說，負面影響是暫時且局部的，洞庭湖是長江中下游的大型通江湖泊，和長江一直保持水文連通性，在魚類資源、生態環境和生物多樣性等方面具有一定恢復能力。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110823