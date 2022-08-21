旱情不止 長江流域246萬人供水受影響

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（中央社台北21日電）7月以來，長江流域大部分地區持續高溫少雨，降雨量較常年同期偏少4.5成，中國官方指未來幾天旱情仍將持續，截至目前，已有3299萬畝耕地受旱，246萬人供水受到影響。

綜合央視等陸媒今天報導，據中國水利部最新數據，今年以來，受西太平洋副熱帶高壓影響，長江流域內主要河湖來水明顯偏少，水位顯著偏低，出現多年同期少見的乾旱災害。

截至目前，四川、重慶、湖北、湖南、安徽、江西等9個省（市）耕地受旱面積3299萬畝，246萬人、35萬頭大牲畜因旱供水受到影響。

水利部水旱災害防禦司抗旱處處長楊光表示，水利部門提早謀劃，前期搶抓水庫蓄水，在發生嚴重氣象乾旱的情況下，長江流域受旱省市水庫蓄水總量目前與常年同期基本持平，為抗旱儲備了水源。

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據指出，針對旱情持續發展的形勢，特別是當前水稻等秋糧作物處於生長關鍵期、需水量大，水利部自16日起開始實施「長江流域水庫群抗旱保供水聯合調度專項行動」，調度以三峽為核心的長江上游水庫群、洞庭湖水庫群和鄱陽湖水庫群，已累計向下游補水9.8億立方公尺。

水利部水文首席預報員胡健偉說，預計（未來幾天）長江流域降水、來水總體仍將偏少，旱情仍將持續。後期隨著秋雨的到來，長江上游的旱情將逐步得到緩解；但中下游地區安徽、湖北、湖南、江西等地旱情形勢不樂觀。（編輯：周慧盈/李雅雯）1110821