鄂州水位157年最低 長江第一閣露出全貌

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（中央社台北15日電）中國長江流域受持續高溫少雨影響出現旱情，其中鄂州段水位達到1865年有水文紀錄以來的同期最低水平，有700年歷史的「萬里長江第一閣」觀音閣露出大片礁石基座，民眾稱奇。

「湖北日報」近日報導，長江流域自6月中旬降水轉少，6月下旬偏少2成、7月偏少3成多，尤其是長江下游幹流及鄱陽湖水系偏少5成左右，本月上旬起持續高溫更造成中下游幹流水位較往年同期大幅偏低 。

據中國央廣網今天報導，在持續高溫乾旱之下，長江鄂州段水位已達到1865年有水文紀錄以來的同期最低水平，當前是汛期期間，但江岸灘塗如冬季枯水期一樣寬闊。

位於湖北長江鄂州段有700年歷史的「萬里長江第一閣」觀音閣18日露出大片的礁石基座，與過往同時期被濤濤江水圍繞形成巨大反差，民眾嘖嘖稱奇。環球時報介紹，觀音閣長24公尺、高14公尺，閣內有一亭三殿，在長江水位高時，水面淹過基座，整座閣彷佛浮在水面上。

除了觀音閣，陸媒今天披露，位於四川省樂山市的樂山大佛因水位與往年8月同期正常水位相比低了許多，也露出大佛全貌，吸引不少遊客前往遊覽。

中國水利部統計，截至目前，四川、重慶、湖北、湖南、安徽、江西等9個省（市）耕地受旱面積3299萬畝，有246萬人、35萬頭大牲畜因旱供水受到影響。

但好消息是在連續10天發布高溫紅色預警後，中國中央氣象台今天表示，26日起高溫將逐步緩解。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110821