中國爆發大規模水電雙缺 60年一遇高溫惹禍

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（中央社台北18日電）中國多地近日缺水缺電「雙缺」新聞受矚，影響民生工業的背後是極端天氣惹禍，60年一遇的高溫、雨量稀少、電力負荷過大，3大因素影響下，連第一水電大省四川也陷入停工限電窘境。

今夏以來中國多地出現不尋常的連續高溫，據中國氣候中心資訊，截至15日，高溫事件持續64天。強度達到1961年有完整氣象觀測紀錄以來最強。重慶、貴州、四川等3個省市包攬了高溫榜前十名。

各地有多旱、多熱呢？重慶16日統計51條河流斷流、24座水庫乾涸，貫穿重慶的嘉陵江有段河道露出大片淺灘；四川青神村民轉進古墓室納涼，稱人多不怕，成都地鐵站內也成了避暑勝地。

媒體也報導了其他地區熱翻天的現象，包括「在南京，一隻老鷹中暑墜江」、「在長沙，放在後車廂的硬殼行李箱軟化了 」、「在河南信陽，家庭主婦超市買活蝦到家熟了6隻」。

每年夏天長江正值汛期，但今年長時間高溫，長江流域降雨量較往年同期少4成，導致安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川6省市耕地受旱，面積達967萬畝，另有83萬人因旱供水受影響；且由於長江水位降到60餘年來最低，發電量岌岌可危。

自7日開始，四川更迎來有氣象紀錄以來最嚴峻的高溫乾旱天氣，網友形容生活靠「空調續命」，電力負荷過大，讓作為中國第一水電大省、以及水電外送第一大省的四川，也陷入停工限電窘境。

四川省經濟和信息化廳14日發布「關於擴大工業企業讓電於民實施範圍的緊急通知」，表示為了確保電網安全及民生用電，四川（除攀枝花、涼山）19個市（州）的工業電力用戶15日凌晨零時起至20日午夜12時生產全停。

據四川省經信廳公布2021年度四川100戶大企業大集團名單，多家台資企業在四川設有據點，包括，緯創、仁寶、鴻富錦精密電子等公司。此外，日本汽車製造大廠豐田汽車（Toyota Motor）在四川成都市的合資企業工廠暫時停工到20日。

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由於高溫天氣會持續一段時間，重慶市宣布限電延長至24日，此舉恐將進一步影響當地的汽車、半導體等產業。沿海的浙江與江蘇省一些製造業者則表示，目前處於「一半開工、一半停工」狀態，還沒有完全停產。

中國去年9月也曾有爆發一波多地限電，陸媒分析，今年限電背景差別大，去年主要是電煤供應緊張以及多地「能耗雙控」政策影響，今年因COVID-19疫情可控後復工帶動生產，加上電動車銷售走揚均提高了用電需求，更重要的是高溫、缺水造成供電吃緊。 （編輯：唐佩君/周慧盈）1110818