中國用電量創新高 官方稱堅守不拉閘限電底線

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（中央社台北27日電）中國7月用電量頻傳新高，浙江多地工廠收到限電通知。中國國家能源局官員今天說，預計全國用電負荷還將繼續攀升。夏季高峰用電採取適當的錯避峰是必要的，但會堅決守住不拉閘的底線。

中國步入炎熱的7月後，多地用電量頻傳新高。用電大省浙江近期再傳供電吃緊，省內多地高耗能工廠收到限電通知，被要求降負荷，不但衝擊生產，也引發民眾擔憂會否重演去年的無預警拉閘限電。

中國國務院新聞辦公室27日下午舉行「加快建設能源強國，全力保障能源安全」新聞發布會。

據國新辦官網，中國國家能源局電力司長何洋在會中答覆記者相關提問時稱，今年7月以來，在浙江或中國局部地區出現了一些「負荷側回應」情況，主要是當地為應對高峰負荷作出的負荷側回應，引導使用者透過市場化方式主動降低負荷。

他指出，7月12至15日，全國的負荷屢創新高，在7月15日，最高的電力負荷達到了12.6億千瓦，當日發電量達到了285億千瓦小時。預計全國用電負荷還將繼續攀升。「七下八上」，就是7月下旬到8月上旬這段時間，是中國一般傳統用電負荷最高的時候。

何洋表示，國家能源局今年以來提前著手，制定了多項強有力措施，全力以赴做好「迎峰度夏」的各項保障工作。在電力保障做了四方面的工作：

一是持續加強電力供需的監測和分析。與氣象部門做好協調聯動，跟各地的能源主管部門、電網、發電、行業協會做好對接會商，分析全國的電力供需形勢，及時全面準確掌握各省的電力供需情況，對出現的問題及時作出應對，同時指導各地和企業做細做實電力保供的應對方案，做到「心中有數」。

二是推動重大電力專案的建設投產。今年上半年，全國新投產的各類電源合計7000萬千瓦，自去年迎峰度夏以來，全國新增投產各類電源1.8億千瓦從去年7月到今年6月底迎峰度夏之前，各類電源投產總和是1.8億千瓦。「手中有糧，心中不慌」。

三是提升發電燃料的保障和運行出力水準。目前，全國的電煤庫存充足，電煤庫存的水準達到了歷史同期的最好水準。煤電的出力受阻和非計畫停運的發電容量也降到歷史上的最低，這也進一步夯實了電力保供的基礎。

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四是指導各地做好電力需求側回應。利用市場化方式引導電力使用者主動錯峰、避峰，同時還能得到一定的經濟補償。這個方式可以有效達到減少尖峰負荷的目的，這樣也會促進全社會的經濟效益達到最優。

何洋稱，近年來，電力負荷呈高速快速增長的趨勢，電力負荷增長增速遠高於電量成長，每天電力最高峰和最低谷的差額現在越來越大。在這種夏季高峰用電的時候，採取適當的錯避峰措施是必要的，但是「我們會堅決守住不拉閘的底線，堅決確保民生用電」。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110727