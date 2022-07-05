中國6月均溫創61年新高 熱浪恐加劇供電農業壓力

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（中央社台北5日電）中國氣象官員今天表示，中國6月份均溫達21.3度，較往年平均高出0.9度，創1961年以來同期新高，其中8個省區更創同期歷史新高。而中國未來2週將有熱浪來襲，恐加劇供電及農業收成壓力。

綜合中國媒體報導，中國氣象局應急減災與公共服務司副司長王亞偉今天在記者會中作上述表示。他並指出，河南、陝西、甘肅、寧夏、山西、山東、江蘇、安徽等省區6月份的均溫，創下同期歷史新高。

路透社報導，中國國家氣象中心副主任方翔警告，持續的高溫將對生產和生活造成顯著影響，例如加劇供電壓力。他並表示，6月份華北地區電網負荷創新高，影響能源供應。

方翔預測，高溫造成森林火災風險增高，對水稻、棉花和玉米等農作物穩定生長造成損害。而山東、安徽、河南、陝西和甘肅預計會面臨乾旱，影響農業收成。

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中國媒體報導指出，華北中南部、黃淮、江淮、江漢等地6月13至26日出現今年首次區域性高溫天氣，覆蓋中國國土面積達363.6萬平方公里，影響人口超過6億。其中，河南焦作6月24日最高氣溫達攝氏43.3度，河北靈壽6月25日更達44.2度。

方翔表示，未來2週中國部分地區將持續高溫。新疆南疆盆地、內蒙古西部、甘肅、寧夏、陝西關中平原、河北南部、河南等地5日至11日將出現高溫天氣，最高氣溫35至38度，局部地區可達40度左右，高溫天數有4至6天。（編輯：邱國強）1110705