中國大範圍高溫來襲 網友：煮晚餐差點中暑

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（中央社台北11日電）中國近日大範圍高溫來襲，數個城市連日出現攝氏40度高溫，網友留言家裡水龍頭往左往右轉都是熱水，晚間6時燒個飯差點中暑，專家表示高溫熱浪發生頻率有增加趨勢。

綜合中國媒體報導，近日多地提前開啟了炙烤模式，多個城市在40度高溫下超長「待機」，河北省靈壽縣最高溫甚至超過了44度。

中國中央氣象台公布，7月6日以來，共有18個省（區、市）出現了35度以上高溫天氣，包括新疆南疆盆地、內蒙古中西部、甘肅、青海東北部、寧夏、安徽、江蘇、浙江、上海等地。

其中，四川盆地、陜西關中平原等地局地日最高氣溫超過40度。部份地區今天才有望出現大雨。

7月10日下午，上海中心氣象台發出高溫紅色預警訊號，當天最高氣溫為40度，這是上海有氣象記錄以來最早的一個40度高溫日。

在中國社群媒體上，網友們紛紛對高溫留言，表示「從來沒有感覺哪一年夏天這麼熱過」、「我找不到家裡的冷水龍頭，往左往右都是熱的」。「下午6點竟還有35度，燒個飯差點中暑」。

中國國家氣象中心副主任方翔說明，因北方地區處於強大的暖高壓系統控制，一方面造成下沈增溫，另一方面有利於出現晴空輻射增溫，加速大氣乾燥，白天受太陽輻射影響，地面升溫迅速，導致北方地區出現持續性高溫天氣。

中國氣象局公共氣象服務中心首席專家朱定真表示，持續高強度破紀錄的高溫，或者是持續的強降雨都屬於極端氣候。從目前的研究情況看，高溫熱浪發生的頻率和強度有增加的趨勢。

中國氣象中心預估，未來一周新疆南疆盆地、四川盆地中東部、黃淮南部、江淮、江漢、江南、華南等地有持續性高溫晴熱天氣，省會級城市中，武漢、杭州、長沙、南昌、重慶等地未來7天幾乎「全勤」高溫，重慶今起連續3天最高氣溫將達40度，酷熱難耐。

中國各地政府提醒大家避免在正午時段進行戶外活動，注意防暑降溫。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1110711