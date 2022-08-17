長江流域現旱情 三峽水庫加大洩流向中下游補水

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圖為湖南省民眾13日查看因旱情乾裂的農田。（中新社）

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（中央社台北17日電）中國氣候持續高溫少雨，導致長江流域一些省分出現不同程度旱情。中國水利部長江水利委員會16日發布調度令，三峽水庫自當天中午12時起向長江中下游補水，未來5天補水約5億立方公尺。

澎湃新聞報導，長江委副總工程師陳桂亞表示，調度令執行後，三峽水庫水位將從目前的約147.2公尺逐日均勻消落，8月21日按不低於146公尺控制。

陳桂亞指出，在三峽水庫向長江中下游補水期間，金沙江下游梯級水庫群也同期開展補水調度，可增加補水約3億立方公尺。

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報導指出，8月1日至15日，長江委統籌抗旱用水和高溫保供電需求，調度流域控制性水庫群有序向中下游地區補水約53億立方公尺，其中三峽水庫補水10.9億立方公尺，「一定程度上緩解了長江中下游幹流水位偏低的情況」。

另據水文氣象預測，未來一週，除長江上游西部、漢江有局地小雨或中雨外，長江流域其餘地區無明顯降雨過程，預計四川、重慶、洞庭湖、鄱陽湖及長江中下游地區旱情將持續發展，長江流域乾旱防禦形勢嚴峻。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110817