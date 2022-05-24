印度巴基斯坦高溫破紀錄 氣候變遷恐使極端熱浪發生率大增30倍

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印度、巴基斯坦3月和4月深陷熱浪煉獄。圖為4月28日印度一名婦女和孩子用路邊的水龍頭沖洗身體。（法新社）

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（中央社巴黎23日綜合外電報導）印度、巴基斯坦3月和4月深陷熱浪煉獄，部分地區氣溫達到史上新高，量化全球暖化對極端天氣事件影響的專家今天在報告中表示，氣候變遷使這類熱浪發生的可能性大增30倍。

英國倫敦帝國學院葛拉漢研究所（Imperial College London's Grantham Institute）科學家、資深作家奧托（Friederike Otto）告訴法新社，在人為造成的氣候變遷開始之前，這類事件發生的機率大約是每3000年一次。

奧托與世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）的同僚發現，目前全球平均氣溫較工業革命前水準超出攝氏1.2度，已使南亞地區發生這類持續時間和強度相似的極端高溫回歸期縮短至百年一遇。

法新社報導，隨著地球持續升溫，這種致命熱浪發生的頻率將進一步縮小。

他們在結論中說，假如地球平均表面溫度比工業化前水準高出攝氏2度，「像這樣的熱浪預計每5年就會發生一次」。

嚴酷熱浪席捲巴基斯坦和印度，使兩國歷經有紀錄以來最熱的3月和4月，當局還須花費數月時間，才能統計出所有生命財產和經濟損失，包括住院、工資損失、缺課和工時減少等。

截至目前已有超過90人的死因與熱浪直接相關，然而根據過去10年的統計資料，死亡人數還會進一步攀升，恐達數千人。

炎熱天氣加上比往常少60%到70%的降雨，使印度可望豐收的小麥作物變成一場農業災難。

有鑑於此，印度上週宣布即刻禁止小麥出口，進一步推高全球小麥價格，使俄烏衝突導致的糧食危機雪上加霜。

報告說，這波熱浪持續時間前所未見，氣溫飆升至攝氏40多度導致供電吃緊，多處停電，凸顯易受氣候影響的脆弱國家正爭分奪秒地為氣候多變的未來做準備。

巴基斯坦氣候科學家薩伊德（Fahad Saeed）說，極端高溫正在考驗這個地區大量貧困人口的生存極限，「大家可以想像，即使是平均氣溫升高攝氏1.5度的世界，情況會是多麼糟糕」。他指的是巴黎協定以將全球氣溫升幅限制在攝氏1.5度為目標。

他補充說，氣溫平均升高超過攝氏1.5度，都會對無法使用空調或其他方式保持涼爽的弱勢群體構成「生存威脅」。（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）1110524