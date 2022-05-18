4關鍵氣候變遷指標2021年創新高 有紀錄以來過去7年最熱

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4項關鍵氣候變遷指標都在2021年創下新高紀錄。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社日內瓦18日綜合外電報導）聯合國今天說，4項關鍵氣候變遷指標都在2021年創下新高紀錄，並警告全球能源系統正將人類推向災難。

聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）在其出版的2021年全球氣候狀況（State of the Global Climate in 2021）報告中說，溫室氣體濃度、海平面上升、海洋暖化和海洋酸化在去年都創下新高紀錄。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，這項年度回顧是「令人沮喪的一連串人類未能解決氣候破壞」。

「全球能源系統正在崩解，使我們離氣候災難越來越近。」

「在燒毀我們唯一的家園前，我們必須終結化石燃料汙染，加速可再生能源轉型。」

世界氣象組織說，人類活動正對陸地、海洋和大氣造成全球規模變化，對生態系統產生有害和長久影響。

世界氣象組織的報告證實，過去7年是有紀錄以來最熱的7年。

2021年初和年底的反聖嬰現象（La Nina）對去年的全球氣溫產生降溫效應。

就算這樣，這仍然是有紀錄以來最熱的年度之一，2021年全球平均氣溫比工業化前水準高出約攝氏1.11度。

報告中說，海洋熱含量去年創下歷史新高紀錄，超過2020年數值。

世界氣象組織說，預計海洋上層2000公尺的溫度將在未來繼續變暖。並說，海水變暖正滲透到更深層。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）1110518