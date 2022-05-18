更多編輯台推薦新聞：
台灣小提琴家董奕纖三重奏成軍2年 奪波蘭室內樂大賽首獎
文化

台灣小提琴家董奕纖三重奏成軍2年 奪波蘭室內樂大賽首獎

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》確診新定義上路本土逾8萬例 兒童打輝瑞疫苗將優先安排

疫情整理包》確診新定義上路本土逾8萬例 兒童打輝瑞疫苗將優先安排

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
氣候變遷
新聞專題
氣候變遷2/276

4關鍵氣候變遷指標2021年創新高 有紀錄以來過去7年最熱

2022/5/18 19:42（5/18 20:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
4項關鍵氣候變遷指標都在2021年創下新高紀錄。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
4項關鍵氣候變遷指標都在2021年創下新高紀錄。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社日內瓦18日綜合外電報導）聯合國今天說，4項關鍵氣候變遷指標都在2021年創下新高紀錄，並警告全球能源系統正將人類推向災難。

聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）在其出版的2021年全球氣候狀況（State of the Global Climate in 2021）報告中說，溫室氣體濃度、海平面上升、海洋暖化和海洋酸化在去年都創下新高紀錄。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，這項年度回顧是「令人沮喪的一連串人類未能解決氣候破壞」。

「全球能源系統正在崩解，使我們離氣候災難越來越近。」

「在燒毀我們唯一的家園前，我們必須終結化石燃料汙染，加速可再生能源轉型。」

世界氣象組織說，人類活動正對陸地、海洋和大氣造成全球規模變化，對生態系統產生有害和長久影響。

世界氣象組織的報告證實，過去7年是有紀錄以來最熱的7年。

2021年初和年底的反聖嬰現象（La Nina）對去年的全球氣溫產生降溫效應。

就算這樣，這仍然是有紀錄以來最熱的年度之一，2021年全球平均氣溫比工業化前水準高出約攝氏1.11度。

報告中說，海洋熱含量去年創下歷史新高紀錄，超過2020年數值。

世界氣象組織說，預計海洋上層2000公尺的溫度將在未來繼續變暖。並說，海水變暖正滲透到更深層。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）1110518

1993年1月至2021年9月全球平均海平面演變。（圖取自聯合國世界氣象組織網頁wmo.int）
1993年1月至2021年9月全球平均海平面演變。（圖取自聯合國世界氣象組織網頁wmo.int）
延伸閱讀
一個月來出現8次 沙塵暴令伊拉克陷入停擺印度熱浪侵襲高溫逾攝氏45度 貧困勞工首當其衝皇帝企鵝恐從地球上消失 科學家：氣候變遷讓小企鵝不是凍死就溺死研究：聯合國暖化預測太樂觀 2100年氣溫恐上升3度
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀