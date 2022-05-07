更多編輯台推薦新聞：
什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析
生活

什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析

專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路
文化

專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看
產經

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 科技
氣候變遷
新聞專題
氣候變遷2/266

氣候變遷加劇 皇帝企鵝面臨絕種嚴重風險

2022/5/7 00:14（5/7 08:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
專家警告，由於氣候變遷，南極洲的皇帝企鵝面臨在未來30至40年內絕種的嚴重風險。（圖取自維基共享資源網頁，版權屬公有領域）
專家警告，由於氣候變遷，南極洲的皇帝企鵝面臨在未來30至40年內絕種的嚴重風險。（圖取自維基共享資源網頁，版權屬公有領域）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布宜諾斯艾利斯6日綜合外電報導）阿根廷專家警告，由於氣候變遷，在南極洲（Antarctica）凍原和冰冷海洋間漫遊的皇帝企鵝（emperor penguin），面臨在未來30至40年內絕種的嚴重風險。

皇帝企鵝是世界上最大的企鵝，也是南極洲特有以及僅有的兩種企鵝之一，牠們在南極冬季繁殖，需要在4月至12月間利用堅固海冰築巢撫育幼鳥。

如果海水太晚結冰或過早融化，皇帝企鵝家庭便無法完成其繁殖週期。

阿根廷南極研究所（Argentine Antarctic Institute，IAA）生物學家利伯泰利（Marcela Libertelli）對南極洲兩個棲息地總計1萬5000隻企鵝進行了研究。她說：「如果海水觸及還不會游泳且尚未長出防水羽毛的新生企鵝，牠們就會被凍死或溺死。」

在威德爾海（Weddell Sea）的哈雷灣（Halley Bay）棲息地就發生這樣的事，在這個第二大皇帝企鵝棲息地，3年來所有小企鵝都沒能活下來。

在南半球冬季期間的每年8月，利伯泰利與阿根廷南極科學考察站馬蘭比奧基地（Base Marambio）其他科學家每天騎雪地摩托車，在最低攝氏零下40度低溫行駛65公里，前往最近的皇帝企鵝棲息地。

到達後，他們計算小企鵝的數量、為牠們稱體重和測量，收集地理坐標，並採集血液樣本。他們還進行了航拍分析。

這群科學家發現，如果氣候變遷得不到緩解，皇帝企鵝將面對嚴峻未來。

利伯泰利告訴路透社：「預測表明，位在南緯60度和70度之間的棲息地將在未來數十年內消失；那就是，未來30、40年內。」

皇帝企鵝獨特之處包括其繁殖週期（reproductive cycle）為各類企鵝中最長。小企鵝出生後，父母其中一方會持續將牠置於兩腿間保暖，直到牠羽翼豐滿。

利伯泰利說：「任何物種消失都是地球的悲劇，不論大小，植物或動物，全都一樣。那是生物多樣性的損失。」

她說，皇帝企鵝的消失可能會對整個南極洲造成巨大衝擊，這個極端環境的食物鏈成員本來就比較少、鏈結也比較少。」

利伯泰利表示，世界氣象組織（World Meteorological Organization）4月初警告，「南極洲日益極端的溫度，加上異常降雨和冰層融化」，是個「令人擔憂的趨勢」，因為南極洲冰蓋（ice sheets）至少從1999年便開始減少。

南極洲旅遊業和漁業興起，影響磷蝦（krill）數量，也危及皇帝企鵝的未來，磷蝦是企鵝和其他物種的主要食物來源之一。

利伯泰利說：「觀光船隻往往對南極洲產生各種負面影響，漁業也一樣。要有更大管控，而我們也該考量未來，這很重要。」（譯者：楊明暐/核稿：劉學源）1110506

延伸閱讀
氣候變遷南極海冰面積縮至190萬平方公里 創逾40年最低影片／南極企鵝迷途3000公里 現蹤紐西蘭被誤認玩偶注意熊出沒 北極熊南下現蹤加拿大小鎮
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀