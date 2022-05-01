注意熊出沒 北極熊南下現蹤加拿大小鎮

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（中央社蒙特婁30日綜合外電報導）加拿大魁北克（Quebec）地區今天發現一隻北極熊出現在小鎮上，民眾被這非常罕見的情況嚇壞了，警方挨家挨戶警告居民別外出。

目擊者表示，這隻北極熊今天上午在聖勞倫斯河（Saint Lawrence River）南岸加斯佩西半島（Gaspesie）瑪德琳中心（Madeleine-Centre）被發現。

直至今天下午，官員仍在找尋這隻北極熊的蹤跡。

小鎮居民邦尼維爾（Sophie Bonneville）表示：「狗在狂吠；我也聽見伴侶大叫說，有隻熊。」邦尼維爾居住在這個位於蒙特婁東方800公里、人口2000人的小鎮。

魁北克省警方在推特（Twitter）貼文警告居民說有人看見熊，並敦促居民待在室內不要外出。

邦尼維爾說，鎮上從未有人看過北極熊出現在這麼遠的南方，甚至野生動物官員也不曾見過。

她告訴法新社：「大家還以為是玩笑話。」

她表示：「一隻北極熊怎麼會越過浮冰、游泳到這裡？甚至北岸居民也未曾見過這種事。」

警方對這個健行熱門地區加強巡邏。

魁北克省警方發言人崔布雷（Stephane Tremblay）告訴法新社：「我們挨家挨戶告訴民眾要待在室內。」他說他也從未在這區域看過北極熊。

邦尼維爾表示，因為氣候變遷，任何事都可能發生。她在這隻熊遊走進入林區前，搶拍到幾張照片。

她沉思：「令人擔心的是：為何這隻熊會出現在這裡？是全球暖化的關係嗎？」

北極熊為地球上最巨大的陸生肉食性動物，在加拿大被列為「易危」（vulnerable）物種。

一項在「自然氣候變遷」（Nature Climate Change）期刊發表的2020年研究指出，全球暖化導致北極冰層逐漸融化，北極熊有可能因此滅絕。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1110501