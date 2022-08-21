青海西寧山洪釀25人罹難 仍有6人失蹤

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（中央社台北21日電）中國青海省西寧市大通回族土族自治縣18日發生山洪災害，截至20日晚間10時，累計25人罹難、6人失蹤、23人獲救，善後救援工作持續進行中；山洪災害主要成因在於短時間內強度大降雨。

綜合新華社、人民日報等媒體報導，截至20日晚間10時，目前累計25人罹難、6人失蹤、23人獲救；轉移安置群眾3104人，在受災房屋安全鑑定後，組織742人回到原居住房屋。省級救災物資儲備庫調撥運棉被褥、絨衣褲、防寒鞋、雨衣等6600餘件（套）。

西寧市大通回族土族自治縣18日發生山洪災害，青海省應急管理廳黨委書記、副廳長韓向暉在記者會上說，這次山洪災害成因3面向分別為，近期連續降雨使土壤水量達到或接近飽和、降雨時間短且強度大、17日晚強降雨導致河道流量突增至約每秒100立方公尺。

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據中國應急管理部官網21日消息，應急管理部在災害發生後迅速調度青海省消防救援總隊，派出604名消防救援人員、107輛消防車、8隻搜救犬趕赴現場；另亦協調甘肅省增派消防救援人員、消防車、搜救犬等。

中國財政部則緊急下達中央自然災害救災資金，其中人民幣5000萬元（約合新台幣2億2000萬元）用於支持青海大通縣山洪災害的應急救援工作。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110821