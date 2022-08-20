中國當前經濟形勢 7成受訪經濟學家給「差」評

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（中央社台北20日電）中國國家統計局中國統計信息服務中心公布一項調查結果顯示，在111名具代表性的經濟學家中，有71%認為當前中國經濟形勢為「差」。

據陸媒財經雜誌，中國統計信息服務中心近日公布在6月展開的第二季中國百名經濟學家信心調查結果。

調查表示，收到中國具代表性、對宏觀經濟有研究的111名經濟學家的問卷回覆。總體而言，經濟學家認為當前中國經濟偏冷，但預期未來半年經濟恢復向好。

調查顯示，今年第二季經濟學家信心指數為94.1，比上季的95.0略低。從即期指數的構成看，71%的經濟學家認為當前中國經濟形勢「差」，比重比上季高42個百分點；25%認為「還可以」，比上季低38個百分點；4%認為「好」，比上季低4個百分點。

從預期指數的構成來看，64%的經濟學家預期未來6個月中國經濟形勢「好轉」，比重比上季高34個百分點；28%預期「大致持平」、8%預期「變差」，分別比上季下降23個和11個百分點。

調查也顯示，中國經濟學家預期中國就業壓力大、消費價格穩中有升、生產價格趨於回落，各線城市房價走勢仍將分化。

在就業方面，對於未來6個月中國城鎮調查失業率走勢，38%的經濟學家預期「就業穩定」；37%預期「失業率上升」；25%預期「失業率下降」。

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在房市方面，對於北上廣深等一線城市，51%的經濟學家預期未來6個月房價「持平」；對於省會城市，50%預期未來6個月房價「持平」；至於其他城市，70%的經濟學家預期未來6個月房價「下跌」。

經濟學家認為，保持經濟合理增長，建議財政政策應加大穩崗支持力度，適度放寬宏觀槓杆率約束，緩解企業現金流壓力，並防範國內外金融風險；穩定和擴大民間投資，加大基建投資力度，向中低收入群體發放消費券等。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110820