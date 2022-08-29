更多編輯台推薦新聞：
國衛院研究：老年人長期吃維生素D 失智風險不減反增
生活

國衛院研究：老年人長期吃維生素D 失智風險不減反增

打火弟兄染疫後咳不停易喘 救災出任務怕拖累同事
生活

打火弟兄染疫後咳不停易喘 救災出任務怕拖累同事

中央社新書「記者在現場」 寫下新聞沒說完的故事
文化

中央社新書「記者在現場」 寫下新聞沒說完的故事

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
生活

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

軒嵐諾出現颱風眼 鄭明典：持續增強不可忽視

2022/8/29 22:24（8/29 22:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
氣象局長鄭明典29日指中度颱風軒嵐諾出現颱風眼，颱風眼周邊眼牆雲系很完整，強度持續增強，雲系雖偏小，但強度不可忽視。（圖取自facebook.com/mdc.cwb）
氣象局長鄭明典29日指中度颱風軒嵐諾出現颱風眼，颱風眼周邊眼牆雲系很完整，強度持續增強，雲系雖偏小，但強度不可忽視。（圖取自facebook.com/mdc.cwb）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北29日電）交通部中央氣象局長鄭明典今天在社群網站臉書（Facebook）說，中度颱風軒嵐諾出現颱風眼，颱風眼周邊眼牆雲系很完整，強度持續增強，雲系雖偏小，但強度不可忽視，持續觀察。

氣象局預報員張承傳稍早告訴中央社記者，軒嵐諾預計31日前持續偏西方向前進，9月1日可能到琉球南方海面，呈現原地打轉情況，9月4日起會往偏北，朝日本、韓國方向前進。

張承傳說，軒嵐諾未來還是有增強趨勢，預估可達中颱上限，且暴風半徑可能達250公里，自9月1日起受外圍環流影響，台灣北部、東北部會有間歇型降雨，花蓮縣會有局部降雨，其他地區還是午後雷陣雨天氣型態。

張承傳表示，雖預估軒嵐諾9月4日左右北轉，但目前不易判斷北轉角度，如果較偏西，台灣不排除發布海上颱風警報，但不確定性仍大，須持續觀察。（編輯：李明宗）1110829

中颱軒嵐諾持續朝西前進，9月1日至3日在琉球南方海面打轉，台灣北部、東北部受外圍環流影響易有間歇性降雨。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
中颱軒嵐諾持續朝西前進，9月1日至3日在琉球南方海面打轉，台灣北部、東北部受外圍環流影響易有間歇性降雨。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
延伸閱讀
基隆汐止水情亮黃燈 9/3起夜間減壓供水新山水庫蓄水量剩37% 林右昌：期待下場大雨入夏後颱風難接近台灣 氣象專家賈新興分析3原因颱風8月還不來影響降雨 台灣警報首發紀錄可能刷新
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
7月全台平均雨量同期第5少 基隆僅下31毫米