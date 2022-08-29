軒嵐諾出現颱風眼 鄭明典：持續增強不可忽視
2022/8/29 22:24（8/29 22:29 更新）
氣象局長鄭明典29日指中度颱風軒嵐諾出現颱風眼，颱風眼周邊眼牆雲系很完整，強度持續增強，雲系雖偏小，但強度不可忽視。（圖取自facebook.com/mdc.cwb）
（中央社台北29日電）交通部中央氣象局長鄭明典今天在社群網站臉書（Facebook）說，中度颱風軒嵐諾出現颱風眼，颱風眼周邊眼牆雲系很完整，強度持續增強，雲系雖偏小，但強度不可忽視，持續觀察。
氣象局預報員張承傳稍早告訴中央社記者，軒嵐諾預計31日前持續偏西方向前進，9月1日可能到琉球南方海面，呈現原地打轉情況，9月4日起會往偏北，朝日本、韓國方向前進。
張承傳說，軒嵐諾未來還是有增強趨勢，預估可達中颱上限，且暴風半徑可能達250公里，自9月1日起受外圍環流影響，台灣北部、東北部會有間歇型降雨，花蓮縣會有局部降雨，其他地區還是午後雷陣雨天氣型態。
張承傳表示，雖預估軒嵐諾9月4日左右北轉，但目前不易判斷北轉角度，如果較偏西，台灣不排除發布海上颱風警報，但不確定性仍大，須持續觀察。（編輯：李明宗）1110829
中颱軒嵐諾持續朝西前進，9月1日至3日在琉球南方海面打轉，台灣北部、東北部受外圍環流影響易有間歇性降雨。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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