7月全台平均雨量同期第5少 基隆僅下31毫米

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觀察氣象局全台人工測站7月平均雨量，今年為有紀錄以來第5少，僅80.2毫米。圖為7月台北市午後下起大雷雨，民眾撐傘快步過馬路。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北29日電）根據中央氣象局統計，今年7月基隆總雨量僅31毫米，是有紀錄以來同期第13低；若以氣象局全台人工測站7月平均雨量觀察，今年為有紀錄以來第5少，僅80.2毫米。

經濟部水利署今天表示，全台7月迄今降雨低於歷年年均4成，基隆地區更是極端偏少，僅歷史同期34%以下。

中央氣象局預報員曾昭誠告訴中央社記者，基隆今年7月總雨量為31毫米，為歷年同期第13低。

曾昭誠指出，自有紀錄以來，7月基隆站雨量最少的一年是2003年的零毫米，接著依序是1978年的2.1毫米、2010年5毫米、1964年13.2毫米、1980年13.3毫米。

若以氣象局全台13個人工測站7月平均雨量來觀察，曾昭誠說，今年7月是有紀錄以來同期第5少，僅80.2毫米；最少是發生在2007年的49.6毫米，其次依序為2003年的62.7毫米、1964年的73.4毫米、1978年76毫米。

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曾昭誠說，若以近5年（2017至2021年）7月的降雨平均值來看，基隆站約123.8毫米，而氣象局人工測站則有205.7毫米；以2007、2003年為例，台灣可能是一段時間都處於聖嬰現象的影響之下，造成當時整體降雨量偏少。

曾昭誠說，接下來中颱軒嵐諾接近，預估9月1日起受其外圍環流及東北風影響，北部及東北部地區有短暫陣雨，基隆北海岸及大台北山區並有局部較大雨勢發生，可望紓緩基隆缺水的情況。（編輯：管中維）1110829