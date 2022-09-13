梅花颱風尾不見了 鄭明典：秋颱特徵逐漸明顯

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氣象局長鄭明典表示，中颱梅花南側的颱風尾不見了，颱風雲系往北發展，代表秋颱的特徵逐漸明顯。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象局長鄭明典今天在臉書表示，中颱梅花南側的颱風尾不見了，颱風雲系往北發展，代表秋颱的特徵逐漸明顯；氣象專家彭啟明說，現在海面上有3個系統發展，預期後續會進入熱鬧期。

中央氣象局長鄭明典今天在臉書分享中颱梅花衛星雲圖，並提到季節轉變，颱風雲系有變化，颱風雲系往北發展、南側常見的颱風尾不見了。

鄭明典解釋，缺乏西南風（氣流），颱風南側的雲系不活躍；相對的，颱風北側的雲系明顯的擴展起來，是海面的偏東風遇上相對較乾冷的東北風的結果，這是季節轉變的影響，秋颱的特徵逐漸明顯起來。

根據氣象局網站，現在在西太平洋上已有第12號颱風梅花、第13號颱風莫柏；而位於台灣東方約1800公里海面上的熱帶性低氣壓，未來12至24小時也有機會成為今年第14號颱風南瑪都，之後有機會再現3颱共舞。

天氣風險管理開發公司總經理彭啟明也在臉書表示，在趕颱風業績的西太平洋，現在有3個系統發展；並指出這才只是開始，「預期後續會進入較熱鬧期」。（編輯：張芷瑄）1110913