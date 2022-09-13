更多編輯台推薦新聞：
U18世界盃棒球賽林詔恩7局完封墨西哥 台灣3連勝
運動

U18世界盃棒球賽林詔恩7局完封墨西哥 台灣3連勝

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

擊敗三星、豐田選手 台科大雷豐嶽奪國際技能競賽模型創作金牌
生活

擊敗三星、豐田選手 台科大雷豐嶽奪國際技能競賽模型創作金牌

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功
產經

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
颱風梅花
新聞專題
颱風梅花1/44
首頁 / 生活

梅花颱風尾不見了 鄭明典：秋颱特徵逐漸明顯

2022/9/13 11:19（9/13 12:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
氣象局長鄭明典表示，中颱梅花南側的颱風尾不見了，颱風雲系往北發展，代表秋颱的特徵逐漸明顯。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
氣象局長鄭明典表示，中颱梅花南側的颱風尾不見了，颱風雲系往北發展，代表秋颱的特徵逐漸明顯。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北13日電）氣象局長鄭明典今天在臉書表示，中颱梅花南側的颱風尾不見了，颱風雲系往北發展，代表秋颱的特徵逐漸明顯；氣象專家彭啟明說，現在海面上有3個系統發展，預期後續會進入熱鬧期。

中央氣象局長鄭明典今天在臉書分享中颱梅花衛星雲圖，並提到季節轉變，颱風雲系有變化，颱風雲系往北發展、南側常見的颱風尾不見了。

鄭明典解釋，缺乏西南風（氣流），颱風南側的雲系不活躍；相對的，颱風北側的雲系明顯的擴展起來，是海面的偏東風遇上相對較乾冷的東北風的結果，這是季節轉變的影響，秋颱的特徵逐漸明顯起來。

根據氣象局網站，現在在西太平洋上已有第12號颱風梅花、第13號颱風莫柏；而位於台灣東方約1800公里海面上的熱帶性低氣壓，未來12至24小時也有機會成為今年第14號颱風南瑪都，之後有機會再現3颱共舞。

天氣風險管理開發公司總經理彭啟明也在臉書表示，在趕颱風業績的西太平洋，現在有3個系統發展；並指出這才只是開始，「預期後續會進入較熱鬧期」。（編輯：張芷瑄）1110913

西太平洋上有第12號颱風梅花、第13號颱風莫柏，而位於台灣東方約1800公里海面上的熱帶性低氣壓未來也有機會成颱，有機會再現3颱共舞。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
西太平洋上有第12號颱風梅花、第13號颱風莫柏，而位於台灣東方約1800公里海面上的熱帶性低氣壓未來也有機會成颱，有機會再現3颱共舞。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
延伸閱讀
颱風梅花影響持續降雨 桃園復興區3里停課不停班影片／烏來信賢里累計雨量冠全國 區長：瀑布7年來最大影片／大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
鄭明典
颱風莫柏估24小時內生成 距台灣遙遠無影響鄭明典：中秋賞月天氣尚可 要關心熱帶系統發展
彭啟明
彭啟明：颱風軒嵐諾如伸卡球 3階段有不同外力影響公私共探開放資料 國科會：應兼顧個資、資安等保障
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
颱風梅花挾雨 新北桃竹15條土石流紅色警戒