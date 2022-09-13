颱風梅花移動速度加快 傍晚有機會解除海警

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中央氣象局13日表示，中颱梅花若移動速度、方向如預期，傍晚有機會解除海警。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者張雄風台北13日電）中央氣象局今天表示，中颱梅花移動速度逐漸加快，目前解除東北部海面的警戒，仍針對北部海面發布警戒；若移動速度、方向如預期，今天傍晚有機會解除海警。

根據氣象局最新資訊，梅花今天上午11時的中心位置在北緯25.9度，東經124.1度，即在台北東北東方約280公里海面上，以每小時10轉17公里速度，向北北西進行。

氣象局指出，梅花中心氣壓約960百帕，近中心最大風速每秒38公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒48公尺，相當於15級風；七級風暴風半徑150公里，十級風暴風半徑50公里。

氣象局預報員伍婉華今天表示，中颱梅花過去的平均移速不快，預估接下來會逐漸加速向北移動；氣象局已經解除台灣東北部海面的警報，僅剩北部海面，但北部、東半部約還有3至4米的浪高，基隆北海岸、東半部、恆春半島、馬祖仍有長浪。

伍婉華說，若梅花移動方向、速度都符合預測，今天傍晚有機會解除海上颱風警報。

伍婉華指出，受到梅花外圍環流一波波移入影響，今天主要降雨的區域是在苗栗以北、東北部及中部山區，其中在新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、宜蘭縣山區可能會有豪雨發生，台北、台中、基隆仍要防大雨。

根據氣象局統計，自11日零時起至今天上午11時，新北市烏來累積雨量達573.5毫米最多，其他累積雨量顯著的地區包含桃園市復興區565毫米、新竹縣鳥嘴山425毫米、宜蘭縣鴛鴦湖366毫米，苗栗縣觀霧344毫米。

伍婉華提到，今年第13號颱風莫柏在距離台灣約4200公里的海面上，未來會朝北轉北北西移動，不影響台灣；另外在台灣東方約1800公里海面上的熱帶性低氣壓，今天有機會成為今年第14號颱風南瑪都，預估成颱後會先往北再向西、接著北轉，是否會影響台灣，氣象局會持續觀察。（編輯：張芷瑄）1110913