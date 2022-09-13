竹縣防颱 秀巒地區3戶撤離、竹60線部分路段封閉

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（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）新竹縣政府今天表示，受到颱風「梅花」影響，昨天通知尖石鄉秀巒地區白石溪旁3戶居民做預警性撤離，竹60線從控溪吊橋至涼亭路段目前持續封閉中。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，新竹縣農業處從昨天下午3時，成立土石流災害應變小組3級開設，並同步通知尖石鄉公所成立災害應變；今天清晨6時30分，行政院農業委員會水土保持局發布尖石鄉秀巒村土石流及大規模崩塌警戒，農業處已將應變小組提升至2級開設。

尖石鄉公所表示，因尖石前後山受到連續降雨影響，陸續出現落石崩塌情形，範圍包含竹60-1線11k、竹60線23.K+600、37k+850、43k+850石磊道路8k、司馬庫斯部落聯絡道路6k+150、那羅煤源聯絡道路等。

尖石鄉公所指出，鄉公所開口契約廠商已盡速進行清除，後續其它路段可能還會發生落石，請民眾非必要請勿前往山區，以免發生危險。

新竹縣消防局長孫福佑表示，昨天起陸續獲報災情，包含尖石鄉後山的泰崗、新光、養老及司馬庫斯部落約380戶停電，尖石鄉玉峰村石磊道路8公里處、尖石鄉竹60線28.4K及30.1K及五峰鄉竹122縣道38K處皆有落石坍方。

橫山鄉部分，孫福佑指出，在田洋街旁下灣子橋崩塌，導致溪水上漲，上述災情已搶修完畢。（編輯：戴光育）1110913