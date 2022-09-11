颱風梅花緩慢北移12、13日最近台灣 估14日逐漸遠離

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（中央社記者張雄風台北11日電）氣象局今天上午8時30分發布中颱梅花海上颱風警報，氣象局表示，明天、13日是梅花距離台灣最近的時候，今天在大台北、東北部有局部大雨，明天會擴大到中部山區，其他地區有短暫陣雨。

中央氣象局今天上午發布中颱梅花海上颱風警報。根據最新資訊，梅花今天上午8時的中心位置在北緯22.5度，東經124.5度，即在鵝鑾鼻的東北東方約380公里海面上，以每小時7公里速度，向北北西進行。

氣象局指出，梅花中心氣壓約965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風；七級風暴風半徑150公里，十級風暴風半徑50公里。

氣象局資深預報員伍婉華今天表示，梅花以緩慢速度向北移動，明天、13日速度會再慢一點，預估14日會逐漸離開；明天、13日是梅花距離台灣最近的時候，影響也最明顯。

伍婉華指出，今天在大台北、東北部有局部大雨；預估明天、13日下雨時間更長，其他地區也會有短暫陣雨，北部、東北部、中部山區會有局部大雨；降雨情況要到14日梅花向北離開後才會逐漸緩和。

伍婉華提醒，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生，今天清晨台東已觀測到1.8公尺左右的浪高，長浪情況預計會持續到14日；另外，今天至13日適逢大潮，新竹以南、澎湖防海水倒灌或局部淹水。

伍婉華說，就目前資料顯示，發布梅花陸上颱風警報的機會不高，但現在導引氣流不明顯，讓它的進度緩慢，也讓它的路徑增加不確定性，會再觀察暴風圈是否會偏近台灣陸地。

伍婉華以前一個颱風軒嵐諾為例，颱風本身的變化、大氣條件交互作用，都會對颱風影響；目前資料顯示現在的環境不利它發展，會讓梅花強度維持在中颱，是否會再擴大、路徑是否會變動，會再觀察。（編輯：陳仁華）1110911