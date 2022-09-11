颱風梅花逼近 水保局籲避免山區活動

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（中央社記者吳欣紜台北11日電）中央氣象局今天上午8時30分發布中颱梅花海上颱風警報，行政院農業委員會水土保持局指出，颱風有逐漸增強趨勢，預估影響範圍為北部及東北地區，呼籲民眾避免前往山區活動。

中央氣象局發布中颱梅花海上颱風警報。根據最新資訊，梅花上午8時的中心位置在北緯22.5度，東經124.5度，即在鵝鑾鼻的東北東方約380公里海面上，以每小時7公里速度，向北北西進行。

水保局發布新聞稿指出，依據中央氣象局氣象資料，颱風梅花有逐漸增強趨勢，預估影響範圍為北部及東北部地區，後續將嚴密監控各地降雨現況，適時發布警戒，同時請土石流防災專員協助地方進行雨量觀測等防災整備工作。

水保局也呼籲，民眾應避免前往山區活動，並應提高警覺加強戒備，及早檢視居家周邊擋土牆及排水溝等相關設施，嚴防豪雨可能帶來的災害，同時土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區附近居民應配合地方政府指示，於必要時儘早疏散至安全避難處所。（編輯：管中維）1110911